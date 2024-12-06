ABD ve Avrupa, kripto para düzenlemelerinde rekabete girdi

Trump yönetiminin açıkladığı ilk "Kripto Çarı" atama planı ve Bitcoin (BTC) rezervi önerisi, küresel kripto ekosisteminde yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Bu gelişmeler Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer yargı bölgelerini de kendi düzenleyici çerçevelerini gözden geçirmeye teşvik edebilir.

Kripto Para Düzenlemelerinde Yeni Dönem

Uzmanlar, Trump'ın kripto politikalarının küresel etkilerini değerlendirdi. European Crypto Initiative'in yönetici direktörü Marina Markezic, Avrupa Birliği'nin bu konuda harekete geçtiğini ifade etti. Gemini'nin kıdemli kurumsal danışmanı Caner Sevinc de ABD ve Avrupa'nın farklı düzenleyici yaklaşımlarının diğer ülkelere örnek olabileceğini vurguladı.

Trump yönetiminin planladığı değişiklikler arasında eski PayPal yöneticisi David O. Sacks'in Beyaz Saray'ın ilk "Kripto Çarı" olarak atanması ve bir Amerika Birleşik Devletleri Bitcoin rezervi oluşturulması bulunuyor. Bu gelişmeler, küresel kripto para ekosisteminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.