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ABD uygulamaya başladı milyarlarca doları kurtardı: Dolandırıcılığı önlemede yapay zeka dönemi

ABD uygulamaya başladı milyarlarca doları kurtardı: Dolandırıcılığı önlemede yapay zeka dönemi
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ABD Hazine Bakanlığı, 2024 mali yılında yapay zeka teknolojileri sayesinde 4 milyar dolarlık dolandırıcılığı engellediğini duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı, büyük veri analizi ve makine öğrenimi ile dolandırıcıları daha etkili bir şekilde tespit ediyor ve vergi mükelleflerinin parasını koruyor.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, yapay zeka teknolojilerini kullanarak 2024 mali yılında 4 milyar dolarlık dolandırıcılık ve yanlış ödemeleri tespit etti ve önledi. Bu teknoloji, önceki yıllara kıyasla rekor düzeyde bir başarı sağlayarak dolandırıcıların izini sürdü ve önemli miktarlarda kamu parasının korunmasını sağladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yapay Zeka ile Mali Suçlara Savaş Açtı

ABD Hazine Bakanlığı, yapay zekâ teknolojilerinin kullanımıyla 2024 mali yılında rekor bir başarıya imza attı. Bakanlık, 4 milyar dolarlık dolandırıcılık ve hatalı ödemeleri tespit ederek engellediğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl 652,7 milyon dolar tutarında bir kayıp önlenirken, bu yılki rakamın altı kata yakın bir artış göstermesi dikkat çekti. Hazine yetkilisi Renata Miskell konu hakkında yaptığı açıklamada, "Veri analitiği, dolandırıcılıkla mücadelemizde çığır açtı." ifadelerini kullandı.

2022 yılının son çeyreğinde devreye alınan makine öğrenimi teknolojileri, büyük veri setlerini inceleyerek karar verme mekanizmalarını güçlendirdi. Bu sayede uygunsuz ödemelerin tespiti daha etkili hale geldi.

Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, yıllık 6,9 trilyon dolar değerinde yaklaşık 1,4 milyar ödeme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Vergi mükelleflerinin parasını korumak önceliğimiz." dedi.

Bakanlık, Mayıs ayında yapay zekâ kullanımını genişletme kararı almıştı. Bu hamle, hükümetin mali suçlarla mücadelesine destek olma amacı taşıyor.

Yapay zekâ kullanımı, diğer devlet kurumlarında da yaygınlaşıyor. ABD İç Gelir Servisi (IRS), Eylül 2023'te yaptığı açıklamada, özellikle hedge fonlar ve büyük hukuk firmalarından gelen karmaşık vergi beyannamelerini incelemek için yapay zekâdan faydalandığını duyurdu.

Juniper Research'ün son raporuna göre çevrimiçi ödeme dolandırıcılığının 2028 yılına kadar 362 milyar doları aşması bekleniyor. Bu bağlamda, ABD Hazine Bakanlığı'nın yapay zekâ atılımı, kripto para ve diğer para birimleriyle yapılan çeşitli finansal suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Yapay Zeka

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