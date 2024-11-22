ABD Trump yönetimi altında ilk federal Bitcoin rezervini kuruyor

Kripto para dünyasında yeni bir sayfa açılıyor. Başkan seçilen Donald Trump'ın önerdiği Kripto Danışma Konseyi, dijital varlık politikalarını şekillendirecek ve düzenleyici kurumlarla koordinasyonu sağlayacak. Beyaz Saray bünyesinde oluşturulacak konsey, federal Bitcoin rezervinin kurulması için de çalışmalara başlayacak.

Federal Bitcoin Rezervi Ekonomik Sistemi Dönüştürüyor

Kripto para dünyasında önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump yönetiminin Kripto Danışma Konseyi projesi hızla ilerliyor.

Hazırlanan konsey, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve diğer federal finans kurumlarıyla yakın iş birliği içinde çalışacak. Konseyin ana hedefleri arasında dijital varlık politikalarının belirlenmesi ve federal Bitcoin rezervinin kurulması bulunuyor.

Sektörün önde gelen aktörleri konsey pozisyonları için yoğun bir rekabet içinde. Ripple, Kraken, a16z ve Paradigm gibi şirketlerin üst düzey yöneticileri konseyde yer almak için çalışıyor.

Trump'ın geçiş ekibi ayrıca Beyaz Saray'da "Kripto Çarı" pozisyonunun oluşturulmasını önerdi. Bu pozisyon, Beyaz Saray tarihinde kripto para odaklı ilk resmi görev olma özelliğini taşıyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin fiyatı 99.469,15 dolar seviyesine ulaştı. Verilere göre son 24 saatte yüzde 4,79'luk bir artış kaydedildi.