ABD tarihin en büyük kripto para operasyonunu gerçekleştirdi

ABD tarihin en büyük kripto para operasyonunu gerçekleştirdi
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ABD Gizli Servisi, FBI ve Savcılık Ofisi ortaklaşa 225 milyon dolarlık kripto para müsaderesine karar verdi. Blockchain analizi ile tespit edilen operasyon, ABD Gizli Servisi tarihinin en büyük kripto geri alma operasyonunun olarak kayıtlara geçti. Küresel çapta 400'den fazla mağdurun bulunduğu dolandırıcılık ağı çökertildi. Federal yetkililer yüz binlerce işlemi takip ederek suçluları yakaladı.

Federal yetkililer açıkladıkları ortak operasyonda, kripto para dünyasının en büyük dolandırıcılık vakalarından birini çözdü. Gizli Servis Özel Şefi Shawn Bradstreet, bu el koyma işleminin kurum tarihinde eşi görülmemiş bir başarı olduğunu vurguladı.

ABD Gizli Servisi 225 Milyon Dolarlık Rekor Kripto Operasyonu Gerçekleştirdi

Soruşturmada kullanılan gelişmiş Blockchain analizi teknikleri, suçluların dijital izlerini takip etmede kritik rol oynadı. Federal müfettişler, yüz binlerce Blockchain işlemini analiz ederek suçluların çalınan fonları gizleme yöntemlerini deşifre etti.

Operasyonun kapsamı küresel boyutlara ulaştı. ABD merkezli çok sayıda mağdurun yanı sıra 400'den fazla uluslararası kurban tespit edildi. Suçlular, hedefleri kripto yatırım planlarına sermaye yatırmaya kandırarak milyonlarca dolarlık zarara neden oldu.

Vekil Federal Savcı Jeanine Pirro, Trump yönetiminin kripto suçlarıyla mücadeleyi öncelik haline getirdiğini vurguladı. Pirro, çalınan fonların mağdurlara iade edilmesi için çalışmaların başladığını açıkladı.

FBI İnternet Suçu Şikâyet Merkezi raporlarına göre 2024 yılında kripto para dolandırıcılığından kayıplar 5,8 milyar doları aştı. Bu rakam, dijital varlık sektöründeki güvenlik sorunlarının boyutunu gözler önüne seriyor.

Resmi makamlar, bu operasyonun kripto para sektöründeki güven sorunlarına karşı verilen mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor. Gelişmiş analiz tekniklerinin başarısı, gelecekte benzer vakaların çözümünde yeni standartlar oluşturacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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