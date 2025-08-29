ABD spot Bitcoin ETF'leri işlem hacminde kritik paya ulaştı

ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), kripto piyasasında işlem hacminin önemli bir kaynağı haline geldi. Günlük 5 ila 10 milyar dolar arasında değişen hacimleriyle ETF'ler, bazı günlerde büyük kripto borsalarının önüne geçiyor.

Binance liderliğini koruyor ancak ETF'ler yükselişte

Piyasa kaynaklarına göre spot Bitcoin ETF'leri artık düzenli olarak milyarlarca dolarlık günlük hacim yaratıyor. CryptoQuant araştırma direktörü Julio Moreno, "Bitcoin spot işlem hacimlerinin önemli bir kısmı ABD merkezli ETF'lerden geliyor." dedi.

Buna rağmen, Binance hâlen en büyük spot kripto borsası konumunu sürdürüyor. Günlük ortalama 4,1 milyar dolarlık Bitcoin işlemiyle piyasanın lideri olan Binance'in toplam günlük işlem hacmi 22 milyar dolara ulaşıyor. ABD'de işlem gören 11 Bitcoin ETF'inin toplam günlük hacmi ise 2,77 milyar dolar seviyesinde.

Uzmanlara göre, bu gelişme ETF'lerin kurumsal yatırımcılar için temel bir giriş kapısı hâline geldiğini ortaya koyuyor. LVRG Research direktörü Nick Ruck, "ETF'ler artık yalnızca piyasaya ek likidite sağlamıyor, aynı zamanda fiyat hareketleriyle daha güçlü bir korelasyon gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bitcoin ETF'lerine girişler bu hafta yavaşlarken Ether ETF'leri öne çıktı. Güncel verilere göre, spot Ether ETF'leri son dört işlem gününde 1,24 milyar dolar giriş kaydetti. Böylece Ether fonları, aynı dönemde toplam 571,6 milyon dolar giriş gören Bitcoin ETF'lerini geride bıraktı.

Bitcoin fiyatı hafta başından bu yana yüzde 2,5 gerileyerek 111.600 dolara düşerken, Ether fonlarına yönelik güçlü ilgi, Ethereum'un kurumsal benimsenmesinin hızlandığına işaret ediyor.