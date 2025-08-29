ABD spot Bitcoin ETF'leri işlem hacminde kritik paya ulaştı

ABD spot Bitcoin ETF'leri işlem hacminde kritik paya ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri, günlük 5–10 milyar dolarlık hacimle kripto piyasasında önemli rol oynamaya başladı. Bu durum, kurumsal talebin arttığını ve fiyat keşfi sürecinde ETF'lerin etkisini güçlendirdiğini gösteriyor.

ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), kripto piyasasında işlem hacminin önemli bir kaynağı haline geldi. Günlük 5 ila 10 milyar dolar arasında değişen hacimleriyle ETF'ler, bazı günlerde büyük kripto borsalarının önüne geçiyor.

Binance liderliğini koruyor ancak ETF'ler yükselişte

Piyasa kaynaklarına göre spot Bitcoin ETF'leri artık düzenli olarak milyarlarca dolarlık günlük hacim yaratıyor. CryptoQuant araştırma direktörü Julio Moreno, "Bitcoin spot işlem hacimlerinin önemli bir kısmı ABD merkezli ETF'lerden geliyor." dedi.

Buna rağmen, Binance hâlen en büyük spot kripto borsası konumunu sürdürüyor. Günlük ortalama 4,1 milyar dolarlık Bitcoin işlemiyle piyasanın lideri olan Binance'in toplam günlük işlem hacmi 22 milyar dolara ulaşıyor. ABD'de işlem gören 11 Bitcoin ETF'inin toplam günlük hacmi ise 2,77 milyar dolar seviyesinde.

Uzmanlara göre, bu gelişme ETF'lerin kurumsal yatırımcılar için temel bir giriş kapısı hâline geldiğini ortaya koyuyor. LVRG Research direktörü Nick Ruck, "ETF'ler artık yalnızca piyasaya ek likidite sağlamıyor, aynı zamanda fiyat hareketleriyle daha güçlü bir korelasyon gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bitcoin ETF'lerine girişler bu hafta yavaşlarken Ether ETF'leri öne çıktı. Güncel verilere göre, spot Ether ETF'leri son dört işlem gününde 1,24 milyar dolar giriş kaydetti. Böylece Ether fonları, aynı dönemde toplam 571,6 milyon dolar giriş gören Bitcoin ETF'lerini geride bıraktı.

Bitcoin fiyatı hafta başından bu yana yüzde 2,5 gerileyerek 111.600 dolara düşerken, Ether fonlarına yönelik güçlü ilgi, Ethereum'un kurumsal benimsenmesinin hızlandığına işaret ediyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Topyekün işgale başladılar
Kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
TBMM Gazze gündemi için olağanüstü toplandı: Gazze'ye BM güçleri gönderilmeli

Olağanüstü toplanan TBMM'den dünyaya çağrı: BM güçleri gönderilmeli

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu

Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle

Fenerbahçe ile anlaşan Kerem'den Galatasaraylıları kızdıracak hamle
title