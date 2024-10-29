ABD spot Bitcoin ETF'leri iki haftanın en yüksek girişini kaydetti

Spot Bitcoin ETF'lerinin toplam günlük işlem hacmi 3 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Cuma gününe kıyasla yüzde 3,4'lük bir artışı işaret ediyor. BlackRock IBIT fonu 11 gün üst üste pozitif akış yaşarken, diğer büyük fonlar Ark/21Shares ARKB ve Fidelity FBTC de önemli girişler sağladı.

BlackRock IBIT Fonu Pozitif Yükselişini Sürdürüyor

Spot Bitcoin ETF'leri pazarında yaşanan bu gelişmeler, kurumsal yatırımcıların kripto para dünyasına olan güveninin artığını gösteriyor. BlackRock'ın IBIT fonu öncülüğünde gerçekleşen bu güçlü performans, Bitcoin'in fiyatını da olumlu etkiledi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 4,75 yükselerek 71.200 dolar seviyesine ulaştı.

Öte yandan spot Ethereum (ETH) ETF'lerinde farklı bir tablo ortaya çıktı. Bu fonlar Pazartesi günü 1,14 milyon dolar net çıkış yaşadı. Grayscale'in ETHE'sinden 8,44 milyon dolar çıkış olurken, Fidelity'nin FETH ve BlackRock'ın ETHA ürünlerine gelen girişler bu kaybı kısmen dengeledi.

Bitcoin ve Ethereum ETF'leri arasındaki bu farklılaşma, yatırımcıların tercihleri hakkında önemli ipuçları veriyor. Kurumsal yatırımcılar şu an için Bitcoin odaklı ürünlere daha fazla ilgi gösteriyor.