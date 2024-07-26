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ABD Senatörü Marshall kripto yasasından çekildi

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ABD Senatörü Roger Marshall, Elizabeth Warren ile birlikte başlattığı kripto para aklamayla mücadele yasasından desteğini çekti. Bu beklenmedik hamle, kripto sektöründe büyük yankı uyandırdı ve yasa tasarısının geleceği belirsizleşti.

ABD Senatörü Roger Marshall, Elizabeth Warren ile birlikte başlattığı kripto para aklamayla mücadele yasasından desteğini geri çektiğini açıkladı. Bu çekilme, yasa tasarısının geleceğine yönelik belirsizlikleri artırırken, kripto endüstrisi bu gelişmeyi büyük bir zafer olarak değerlendiriyor.

Marshall'ın Çekilmesi Kripto Yasasını Salladı

ABD Senatörü Roger Marshall, kripto para düzenlemelerine ilişkin tartışmalı yasa tasarısından desteğini çekti. Bu beklenmedik hamle, kripto sektöründe büyük yankı uyandırdı.

2023 Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (DAAMLA) olarak bilinen tasarı, ilk olarak Aralık 2022'de Senatör Elizabeth Warren ve Roger Marshall tarafından Kongre'ye sunulmuştu. Tasarı, dijital varlık hizmet sağlayıcıları, madenciler ve doğrulayıcılar için sıkı düzenlemeler öngörüyordu.

Ancak Marshall'ın bu ani kararı, tasarının geleceğini belirsizleştirdi. Şu an için 18 senatörün desteğini koruyan yasa tasarısı, kripto endüstrisinin yoğun eleştirilerine maruz kalıyor.

Blockchain Association gibi sektör temsilcileri, tasarının ABD'de binlerce iş kaybına yol açacağını ve yasadışı faaliyetleri engellemede yetersiz kalacağını savundu. Blockchain Association ayrıca düzenlemenin dijital varlık sektörünü yurt dışına kaçıracağı endişesini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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