ABD seçimlerinde kripto para etkisi: Seçmenler Bitcoin yanlısı adaya yöneliyor

Grayscale Baş Hukuk Sorumlusu Craig Salm, ABD seçmenlerinin yarısından fazlasının kripto para yanlısı bir adaya destek verebileceğini açıkladı. Yapılan araştırmalar, seçmenlerin Bitcoin gibi kripto varlıkların politikadaki yerine giderek daha fazla önem verdiklerini ortaya koyuyor. Kasım ayında Donald Trump ve Kamala Harris arasında gerçekleşecek olan başkanlık yarışı, bu konuda farklı yaklaşımları da gözler önüne seriyor.

Bitcoin ve Kripto Paralar ABD Seçim Gündeminde

Yaklaşan ABD başkanlık seçimleri öncesinde, seçmenlerin kripto para birimlerine olan ilgisi dikkat çekiyor. Grayscale'in Baş Hukuk Sorumlusu Craig Salm'ın açıklamalarına göre Amerikalı seçmenlerin yarısından fazlası kripto dostu bir adaya oy vermeye hazır.

Salm konu hakkında yaptığı açıklamada Harris Poll ile ortaklaşa yürütülen bir araştırmayı ele aldı. Bu araştırma, ABD seçmenlerinin kripto para konusundaki eğilimlerini ortaya koyuyor. Sonuçlara göre her beş Amerikalıdan ikisi, adayların Bitcoin gibi kripto para birimlerine yaklaşımını önceki seçimlere kıyasla daha önemli buluyor.

Kasım ayındaki başkanlık yarışında, kripto sektörüne destek vaadinde bulunan Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile bu konuda daha temkinli bir tutum sergileyen Demokrat aday Kamala Harris karşı karşıya gelecek. Galaxy Research raporuna göre Başkan Yardımcısı Harris'in kripto para birimlerine yaklaşımı, Trump kadar olumlu değil.

Güncel seçim tahmini verilerine göre Trump'ın kazanma olasılığı yüzde 57, Harris'in ise yüzde 43 olarak görünüyor. Polymarket'teki tahminciler ise Trump'ın galibiyetini yüzde 61 ihtimalle öngörüyor.

Araştırmada öne çıkan bir diğer nokta, Amerikalı seçmenlerin yüzde 30'unun enflasyonu ülkenin en büyük sorunu olarak görmesi. Bu bağlamda, Bitcoin gibi kripto varlıkların değer saklama ve enflasyondan korunma aracı olarak önem kazandığı belirtiliyor.

Salm, kripto para konusunun artık parti ayrımı gözetmeksizin destek gördüğünü ve Amerikalıların giderek daha fazla bu alana ilgi duyduğunu vurguladı. Grayscale, Ekim ayı itibarıyla 20 milyar doları aşan varlık yönetimiyle, dünyanın en büyük kripto fonu yöneticisi olma ünvanını sürdürüyor.