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ABD seçimleri öncesinde kripto para fonlarına dev yatırım

ABD seçimleri öncesinde kripto para fonlarına dev yatırım
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Haberler
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Son dört haftalık süreçte, ABD başkanlık seçimlerinin etkisiyle kripto para fonlarına akın eden yatırımlar, toplamda 2,2 milyar dolarlık girişle rekor kırdı. CoinShares'in son raporuna göre bu yatırımların büyük çoğunluğu Bitcoin odaklı gerçekleşti. Kripto para piyasalarındaki bu dinamik hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

ABD başkanlık seçimleri öncesinde kripto para piyasaları hareketlendi. CoinShares raporuna göre son dört haftada kripto ürünlerine yapılan toplam yatırım 5,7 milyar doları aştı. Bu süreç, yılın başından bu yana toplam girişlerin yüzde 19'unu oluşturuyor ve yatırımcılar büyük oranda Bitcoin ürünlerine yöneldiği görülüyor.

ABD Başkanlık Seçimi Öncesi Kripto Piyasalarında Büyük Hareketlilik

Kripto para piyasalarında son dönemde yaşanan hareketlilik, ABD başkanlık seçimlerine yaklaşılırken ivme kazandı. CoinShares'in yayımladığı son verilere göre kripto para yatırım araçları art arda dört hafta boyunca yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının ilk günlerini kapsayan dönemde dijital varlık fonlarına 2,2 milyar dolarlık kaynak girişi gerçekleşti. Bu rakam, 2024'ün başından bu yana kaydedilen toplam 29,2 milyar dolarlık rekor seviyenin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Son birkaç haftada gerçekleşen 5,7 milyar dolarlık giriş, yılbaşından bu yana görülen toplam hacmin yüzde 19'una karşılık geliyor.

Sektördeki toplam varlık yönetimi büyüklüğü, Haziran ayında ulaşılan 102 milyar dolarlık zirvenin ardından yeniden 100 milyar dolar sınırını aştı. CoinShares'in araştırma yöneticisi James Butterfill, yaşanan bu yükselişin 5 Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçilerin yani Donald Trump cephesinin zafer kazanma olasılığına dair beklentilerden kaynaklandığını vurguladı.

Geçtiğimiz hafta Bitcoin odaklı yatırım ürünleri, 2,2 milyar dolara yaklaşan girişle piyasanın lokomotifi konumunda yer aldı. Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaştığı bu dönemde, yatırımcılar kısa vadeli pozisyonlarla piyasa dinamiklerinden faydalanma arayışına girdi. Ethereum ve diğer kripto para birimlerine yönelik ilgi ise görece sınırlı kaldı.

Ülkeler bazında bakıldığında, ABD 2,2 milyar doları aşan girişle piyasaya öncülük ederken, Kanada ve İsveç sırasıyla 24 milyon ve 20 milyon dolarlık çıkışlarla dikkat çekti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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