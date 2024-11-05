ABD seçimleri öncesi gözler bu 3 coinde!

Amerikalılar 5 Kasım'da bir sonraki başkan için oylarını kullanmak üzere sandık başına giderken, en iyi iki adaya bağlı birkaç PolitiFi coin fiyat dalgalanması yaşıyor. Özellikle 3 token ön plana çıkarken, seçim sonuçlarının ardından yaşanması muhtemel düşüş ve artış ihtimallerini sizler için derledik.

MAGA (TRUMP)

MAGA, en yüksek piyasa değerine sahip en iyi Donald-Trump temalı PoliFi coin'idir. Birkaç ay önce, TRUMP'ın piyasa değeri 100 milyon doları aştı ve eski başkanın seçim şansı, Joe Biden'ın sağlığıyla ilgili endişe verici raporlar arasında yükseldi.

Ancak Demokrat Parti Kamala Harris'i aday statüsüne yükselttikten sonra TRUMP'ın fiyatı düştü. Meme coin'in fiyatı baskı gördüğünde 3,36 dolardı, bu da tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 80 düşüş anlamına geliyor. ABD seçim gününe girerken kripto paranın değeri güncel olarak yüzde 26 düştü.

Teknik açıdan, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50,00 nötr noktasının altına düştü. Bu düşüş, MAGA etrafındaki momentumun düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Devam ederse, fiyat düşmeye devam edebilir ve muhtemelen 2,61 dolara ulaşabilir.

Ancak Donald Trump galip gelirse, trend değişebilir. Bu senaryoda, meme coin'in değeri 5,69 dolara kadar yükselebilir. Öte yandan eski başkan kazanmazsa, MAGA'nın fiyatı tüm zamanların en düşük seviyesine ulaşabilir.

Kamala Horris (KAMA)

Son yedi günde, Kamala Harris temalı bu meme coin yüzde 62 arttı. Bu dikkat çekici artış, ABD Başkan Yardımcısı'nın son birkaç günde anketlerde Trump'a yaklaşmasıyla ilişkilendirilebilir.

Ancak son 24 saat, yüzde 3,60 düşen KAMA'nın fiyatıyla aynı performansı getirmedi. 4 saatlik grafikte, Hareketli Ortalama Yakınsama Ayrışması (MACD) negatif bölgeye düşerek düşüş momentumunu gösterdi.

Ayrıca, 12 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA), 26 EMA'nın altına geçti ve bu da satıcıların kontrolde olduğunu gösteriyor. Bu eğilim devam ederse, KAMA'nın fiyatı 0,0098 dolara düşebilir.

Öte yandan, satın alma baskısı artarsa veya Kamala Harris kazanırsa, trend değişebilir. Bu gerçekleşirse, KAMA 0,018 dolara sıçrayabilir.

Donald Tremp (TREMP)

KAMA ve TRUMP'ın aksine, Donald Tremp, ABD seçim gününde önemli bir artış gösteren birkaç PoltiFi coin'inden biridir. 3 Kasım Pazar gününden bu yana TREMP'in fiyatı yüzde 20,22 arttı.

Şu anda 0,32 dolardan işlem gören Güç Dengesi (BoP), boğaların meme coin'in fiyatını yukarı çektiğini ortaya koyuyor. Ancak bu durumda, TREMP'in alım baskısında büyük bir artış yaşanıyor. Bu eğilim devam ederse, meme coin'in fiyatı 0,46 dolara tırmanabilir.

Öte yandan seçim sonuçları açıklanırsa ve Trump Harris'e yenilirse, tahmin geçersiz olabilir. Bu senaryoda, fiyat 0,20 dolara düşebilir.

Not: Haberde yer alan hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.