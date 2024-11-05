ABD seçimleri öncesi Bitcoin rekoru: Bu zamana kadar en büyüğü!

Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) haftaya 580 milyon dolar değerinde çıkış kaydederek başladı. Bianco Research tarafından sağlanan veriler, bu rekor çıkışın bugüne kadarki en büyük günlük çıkış olduğunu belirtti.

Öte yandan Fidelity Wise Origin Bitcoin Fonu'na (FBTC) 169 milyon dolar değerinde giriş kaydedildi. İkinci sırada ise 138 milyon dolarla ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) yer aldı.

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) ve Bitwise Bitcoin ETF (BITB) de sırasıyla 89,5 milyon dolar ve 79,8 milyon dolarlık oldukça dikkat çekici çıkışlar kaydetti.

SoSo Value tarafından sağlanan verilere göre, Ethereum ETF'leri de yaklaşık 63 milyon dolarlık önemli çıkışlar kaydetti. Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH) ve Fidelity Ethereum Fund (FETH) sırasıyla 31,94 milyon dolar ve 31,5 milyon dolar değerinde çıkış değerine ulaştı.

Bitcoin güncel fiyatı nedir?

Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 0,6 oranında düştükten sonra şu anda 68 bin 567 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para birimi geçen hafta 73 bin dolar seviyesini aştı, ancak bu seviyenin üzerine çıkamadığı için zirve yapmakta yetersiz kaldı.