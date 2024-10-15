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ABD seçimi öncesi Bitcoin fiyatında rekor kırılabilir

ABD seçimi öncesi Bitcoin fiyatında rekor kırılabilir
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Standard Chartered bünyesinin önde gelen analisti Geoff Kendrick, Bitcoin'in (BTC) ABD başkanlık seçimi öncesinde 73.800 dolara yükselebileceğini öngörüyor. Bu tahmin, Donald Trump'ın artan kazanma olasılığı, spot Bitcoin ETF'lerine yoğun ilgi ve opsiyon piyasasındaki hareketlilik gibi faktörlere dayanıyor.

Kripto para piyasaları, Standard Chartered'ın son analizi ile hareketlendi. Banka, Bitcoin'in yakın gelecekte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabileceğini iddia ediyor. Bu iddialı tahmin, siyasi belirsizlikler, kurumsal yatırımcıların artan ilgisi ve türev piyasalardaki dinamikler gibi çeşitli faktörlere dayanıyor.

Standard Chartered Bitcoin'de Rekor Yükseliş Bekliyor

Birleşik Krallık merkezli bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Standard Chartered'ın küresel varlıklar araştırma başkanı Geoff Kendrick, Bitcoin'in yükseliş trendine girdiğini belirtti. Kendrick'e göre ABD Hazine getiri eğrisindeki değişimler ve spot Bitcoin ETF'lerine olan ilgi, bu yükselişin temel kaynakları olarak gösteriliyor.

Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere diğer kripto varlıklar, son dönemde ekonomik göstergelere daha duyarlı hale geldi. Özellikle ABD'deki enflasyon verileri, piyasalarda volatiliteyi artırdı. Bu durum, yatırımcıları alternatif varlıklara yönlendiriyor.

Siyasi etkenler de Bitcoin'in yükselişinde önemli rol oynuyor. Polymarket tahmin platformuna göre Donald Trump'ın seçimleri kazanma olasılığı yüzde 56,3'e yükseldi. Kendrick, Trump'ın seçimi kazanması halinde Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'de geniş çapta zafer kazanarak çoğunluğu elde etme olasılığının yüzde 70 olduğunu ve bu durumun riskli varlıklar için olumlu bir ortam yaratabileceğini belirtiyor.

Kurumsal yatırım de artıyor. SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF'leri Haziran'dan bu yana en yüksek günlük net para girişini gördü. Ayrıca Deribit kripto türevleri borsasında, 27 Aralık vadeli ve kullanım fiyatı 80.000 dolar olan Bitcoin alım opsiyonlarına olan talep arttı

MicroStrategy gibi şirketlerin Bitcoin yaklaşımları de piyasayı etkiliyor. Kendrick, MicroStrategy'nin potansiyel Bitcoin borç verme faaliyetlerinin, şirketin değerini artırabileceğini belirtiyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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