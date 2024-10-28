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ABD seçim yarışında kripto balinaları Trump'a güveniyor

ABD seçim yarışında kripto balinaları Trump'a güveniyor
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Blockchain tabanlı tahmin piyasası Polymarket'te gizemli bir kripto para balinası, Donald Trump'ın 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimini kazanması üzerine 2 milyon dolar değerinde yeni pozisyon aldı. Bu hamle, Trump'ın kazanma olasılığını yüzde 66,3'e yükseltti. Elon Musk'a göre merkeziyetsiz tahmin piyasaları, geleneksel anketlerden daha doğru sonuçlar verebilir.

Kripto para ekosistemindeki tahmin platformları, 2024 ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken üçüncü çeyrekte 3,1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. CoinGecko raporuna göre bu rakam ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 565,4'lük artış gösterdi.

Kripto Balinalarından Trump Lehine Dev Tahmin

Polymarket'teki büyük yatırımcıların seçim tahminleri dikkat çekiyor. "zxgngl" kod adlı balina, platformda 7,5 milyon dolar değerinde 11,2 milyondan fazla "Evet" oyu bulunduruyor.

Bir başka dikkat çeken isim "Fredi9999" ise 20 milyon dolarlık tahminiyle öne çıkıyor. Uzmanlar, bu büyük ölçekli tahminlerin piyasa dinamiklerini önemli ölçüde etkilediğini belirtiyor.

Bu gelişmeler, geleneksel anket sistemlerine alternatif olarak Blockchain tabanlı tahmin platformlarının önemini kanıtlıyor. Polymarket, yüzde 99'luk pazar payıyla sektörde lider konumda bulunuyor.

Merkeziyetsiz tahmin platformlarının yükselişi devam ederken, uzmanlar bu platformların seçim sonuçlarını öngörmedeki başarısını yakından gözlemliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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