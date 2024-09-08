ABD seçim tahmini platformlarına düzenleyici baskısı sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2024 seçimlerine yönelik tahmin piyasaları, düzenleyici kurumlar ile yenilikçi finans şirketleri arasında sıcak bir tartışma konusu haline geldi. CFTC'nin Kalshi'nin seçim tahmin sözleşmelerini engelleme çabaları, federal bir yargıcın kararıyla sekteye uğradı. Bu gelişme, finansal inovasyon ile yasal düzenlemeler arasındaki hassas dengeyi yeniden gündeme taşırken, kripto dünyasındaki benzer uygulamaların da tartışmanın merkezine oturmasına neden oldu.

CFTC Kalshiye Karşı Harekete Geçti

ABD'nin düzenleyici kurumlarından Emtia ve Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ile tahmin piyasası şirketi Kalshi arasındaki hukuki mücadele yeni bir boyut kazandı.

CFTC, kısa bir süre önce bir federal yargıcın Kalshi lehine verdiği kararın ardından acil durum başvurusu yaparak, şirketin 2024 seçimlerine yönelik tahmin sözleşmeleri sunmasını engellemeye çalıştı. Komisyon, mahkemeye sunduğu dilekçede yargı kararının iki haftalığına askıya alınmasını talep etti.

Kalshi cephesinde ise zafer havası esiyor. Şirket, web sitesinde yayımladığı duyuruda, "Başardık! ABD seçim piyasaları artık bizimle. Detaylar için takipte kalın ve Tanrı Amerika'yı korusun!" ifadelerini kullandı.

CFTC'nin endişeleri arasında, bu tür sözleşmelerin seçim bütünlüğünü tehlikeye atma potansiyeli ve kurumu istenmeyen soruşturmalara sürükleme ihtimali yer alıyor. Komisyon, sözleşmelerin piyasada işlem görmeye başlaması durumunda geri dönüşü olmayan zararlar oluşabileceğini öne sürüyor.

Öte yandan, kripto sektöründen gelen destekler de dikkat çekiyor. Risk sermayesi şirketi Paradigm, Kalshi'yi destekleyen bir görüş sunarak, bu sözleşmelerin risk yönetimi ve kamuoyu tahminleri açısından faydalı olabileceğini savundu.

Bu gelişmeler, kripto dünyasında popülerlik kazanan merkeziyetsiz tahmin piyasalarının yükselişiyle eş zamanlı gerçekleşiyor. Özellikle ABD vatandaşlarının erişimine kapalı olan Polymarket gibi platformların varlığı, konuyu daha da karmaşık hale getiriyor.