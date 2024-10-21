Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

ABD seçim atmosferi Bitcoin yükselişine ivme kazandırıyor

ABD seçim atmosferi Bitcoin yükselişine ivme kazandırıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin, ABD başkanlık seçimlerine iki hafta kala 70.000 dolar psikolojik bariyerine yaklaştı. Kripto para piyasası, Donald Trump'ın artan zafer şansı ve olası bir faiz indirimi beklentisiyle hareketleniyor. Analistler, seçim sonuçlarının ve Fed kararlarının Bitcoin'in geleceğini belirleyeceğini öngörüyor.

Kripto para ekosistemi, tarihinin en önemli dönemeçlerinden birini yaşıyor. Bir yandan Bitcoin (BTC) fiyatı rekor seviyelere yaklaşırken diğer yandan ABD başkanlık seçimleri ve Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikası kararları piyasaları şekillendiriyor.

Kripto Para Dünyasında Dönüm Noktası

Bitcoin, Pazartesi sabahı Asya piyasalarında 69.450 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu rakam, Mart ayında kaydedilen 73.700 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine oldukça yakın. Presto Research analisti Min Jung, "70.000 dolar seviyesi, Bitcoin için önemli bir psikolojik direnç noktasını temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kripto para piyasasındaki bu hareketlilik, yaklaşan ABD başkanlık seçimleriyle doğrudan ilişkilendiriliyor. FalconX Araştırma Başkanı David Lawant, "Seçim gününe üç haftadan az bir süre kala, piyasanın bu kritik olaya odaklanmasının artmasını öngörüyoruz." dedi. Lawant, kripto paranın ilk kez bu denli önemli bir siyasi mesele haline geldiğini vurguladı.

Eski Başkan Donald Trump'ın zafer kazanma olasılığının artması, Bitcoin'in fiyat artışına katkıda bulunuyor. Trump'ın kripto sektörüne karşı olumlu tutumu, yatırımcılar arasında iyimserlik yaratıyor. Polymarket tahmin platformu, Trump'ın kazanma olasılığını yüzde 60 olarak gösteriyor.

SOFA.org başkanı Augustine Fan, "Trump'ın kazanması ve Cumhuriyetçilerin Kongre'de çoğunluğu elde etmesi, kripto için en olumlu senaryo olacaktır." yorumunu yaptı. Bu durumun, Trump-Vance destekli dijital varlık reform planlarının hayata geçme şansını artıracağı düşünülüyor.

Seçimlerin ardından gelen Fed'in faiz kararı da Bitcoin'in geleceği açısından kritik öneme sahip. CME Group'un FedWatch Aracı, FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yüzde 94,4 olarak hesaplıyor.

Presto'dan Jung, "Trump'ın hakimiyeti devam eder ve Fed daha güvercin bir duruş sinyali verirse, Bitcoin için yeni bir momentum görebiliriz." diye ekledi. Bu gelişmeler, kripto para piyasasının global ekonomi ve siyaset ile olan yakın ilişkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri ABD seçim sonuçları Donald Trump Kripto Para Bitcoin Fed

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

 FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi bu hastanede tutuluyor! Odası görüntülendi

FETÖ elebaşının cenazesi bu hastanede tutuluyor

 FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı

FETÖ firarisi Dumanlı, elebaşı Gülen'in ölüm anını anlattı
İmamoğlu, Özel'in, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum

İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemekteyiz Selin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selin kaç yaşında, nereli? Oosterwolde'nin sakatlığı ön çapraz bağ rüptürü nedir, ne zaman geçer? Oosterwolde sezonu kapattı mı, kaç ay yok? Yemekteyiz Fatma kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fatma Akyüz kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Liana kimdir,Türk mü, yabancı mı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Liana Tutar kaç yaşında, nereli? Aysın Komitgan FETÖ hakkında ne dedi? (VİDEO) Aysın Komitgan kimdir? Aysın Komitgan kaç yaşında, nereli? Aysın Komitgan hangi kanalda çalışıyor, ne iş yapıyor? Dilan Polat tutuklandı mı? Dilan Polat serbest bırakılacak mı? (21 Ekim) Arda Güler Juventus'a mı gidiyor? Juventus Arda Güler paylaşımı ne? Juventus Arda Güler paylaşımı nedir? Juventus resmi hesabından ne paylaşıldı? Juventus Twitter hesabı (X) hacklendi mi, çalındı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.