ABD seçim atmosferi Bitcoin yükselişine ivme kazandırıyor

Kripto para ekosistemi, tarihinin en önemli dönemeçlerinden birini yaşıyor. Bir yandan Bitcoin (BTC) fiyatı rekor seviyelere yaklaşırken diğer yandan ABD başkanlık seçimleri ve Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikası kararları piyasaları şekillendiriyor.

Kripto Para Dünyasında Dönüm Noktası

Bitcoin, Pazartesi sabahı Asya piyasalarında 69.450 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu rakam, Mart ayında kaydedilen 73.700 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine oldukça yakın. Presto Research analisti Min Jung, "70.000 dolar seviyesi, Bitcoin için önemli bir psikolojik direnç noktasını temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kripto para piyasasındaki bu hareketlilik, yaklaşan ABD başkanlık seçimleriyle doğrudan ilişkilendiriliyor. FalconX Araştırma Başkanı David Lawant, "Seçim gününe üç haftadan az bir süre kala, piyasanın bu kritik olaya odaklanmasının artmasını öngörüyoruz." dedi. Lawant, kripto paranın ilk kez bu denli önemli bir siyasi mesele haline geldiğini vurguladı.

Eski Başkan Donald Trump'ın zafer kazanma olasılığının artması, Bitcoin'in fiyat artışına katkıda bulunuyor. Trump'ın kripto sektörüne karşı olumlu tutumu, yatırımcılar arasında iyimserlik yaratıyor. Polymarket tahmin platformu, Trump'ın kazanma olasılığını yüzde 60 olarak gösteriyor.

SOFA.org başkanı Augustine Fan, "Trump'ın kazanması ve Cumhuriyetçilerin Kongre'de çoğunluğu elde etmesi, kripto için en olumlu senaryo olacaktır." yorumunu yaptı. Bu durumun, Trump-Vance destekli dijital varlık reform planlarının hayata geçme şansını artıracağı düşünülüyor.

Seçimlerin ardından gelen Fed'in faiz kararı da Bitcoin'in geleceği açısından kritik öneme sahip. CME Group'un FedWatch Aracı, FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yüzde 94,4 olarak hesaplıyor.

Presto'dan Jung, "Trump'ın hakimiyeti devam eder ve Fed daha güvercin bir duruş sinyali verirse, Bitcoin için yeni bir momentum görebiliriz." diye ekledi. Bu gelişmeler, kripto para piyasasının global ekonomi ve siyaset ile olan yakın ilişkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.