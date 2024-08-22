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ABD'nin kaderini kripto şirketleri belirleyecek

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5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri yaklaştıkça adaylar arasındaki rekabet kızışmaya devam ediyor. ABD'nin gelecek dört yılını oylayacağı bu seçimlerde ABD'nin kaderini kripto şirketleri tayin edecek.

Public Citizen'ın son raporu, 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine kripto para firmalarının yaptığı büyük mali katkıları gözler önüne seriyor. Toplamda 119 milyon dolarlık bağışla, kripto endüstrisi ABD'nin geleceğini belirliyor.

Kripto Ekosistemi 2024 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimlerini Şekillendiriyor

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi büyük bağışlar ve siyasi çekişmelere sahne oluyor. Public Citizen tarafından hazırlanan son rapor kripto para şirketlerinin 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerindeki artan etkisini gözler önüne serdi. Rapora göre kripto sektörü temsilcileri, çeşitli siyasi eylem komitelerine (PAC) toplam 119 milyon dolar bağışta bulundu.

Hazırlanan rapor bu yılki ABD seçimlerinde kullanılan 248 milyon dolarlık kurumsal fonun neredeyse yarısının Coinbase ve Ripple gibi önde gelen kripto para şirketlerinden geldiğini gösteriyor. Public Citizen raporuna göre kripto yanlısı Fairshake isimli PAC, 108 milyon dolarlık fon aldı. Bu fonun büyük kısmı Coinbase, Ripple ve Gemini'nin kurucu ortakları ile Coinbase CEO'su Brian Armstrong gibi sektör liderlerinden sağlandı.

Raporda Fairshake'in elde ettiği kurumsal desteğin, 2010 yılındaki Citizens United kararından bu yana görülen en dikkat çekici örneklerden biri olduğu vurgulandı. Bu destek sayesinde Fairshake, ABD Senatosu'na Cumhuriyetçi adayları seçmeye odaklanan bir diğer PAC'in ardından ikinci sıraya yerleşti.

Fairshake ve bağlı kuruluşları Defend American Jobs ile Protect Progress PAC'ler, kripto dostu adayları destekleyerek ön seçimlerde etkili oldu. Public Citizen'ın verilerine göre gerçekleşen ön seçimlerdeki 42 yarışın 36'sını kripto yanlısı PAC'lerin desteklediği adaylar kazandı.

Bu gelişmeler kripto para endüstrisinin, ABD siyasetindeki artan etkisini ve ABD'nin geleceğini şekillendirme potansiyelini gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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