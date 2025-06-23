ABD'nin İran saldırısı Bitcoin fiyatını vurdu

Donald Trump'ın Cumartesi gecesi açıkladığı üç askeri saldırı, kripto para dünyasında büyük şok etkisi yarattı. Trump'un İran nükleer geliştirme tesislerine yönelik saldırıları "çok başarılı" olarak nitelendirmesi ve Pazar günü Truth Social'da rejim değişikliği konusundaki açıklamaları, piyasalarda belirsizlik havasını derinleştirdi.

Ortadoğu Krizi Kripto Para Piyasasını Sarstı

Coinglass verilerine göre saldırıların ilan edilmesinden sonraki 24 saat içinde 1 milyar doların üzerinde kripto pozisyon tasfiye edildi. Tasfiyelerin büyük çoğunluğu uzun pozisyonları etkiledi ve kamuya açık veriler muhtemelen gerçek tasfiye kapsamını olduğundan az gösteriyor.

İran parlamentosu Pazar günü ülke liderlerini küresel petrol ticaretinin kritik darboğazı olan Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya çağırdı. Bu gelişme yatırımcıların Pazartesi günü piyasaların açılmasında petrol fiyatlarında ani artışa hazırlanmasına neden oldu.

Bitcoin'in fiyatı Pazar günü kripto para sektöründe genel düşüş yaşanırken 45 gün içinde ilk kez 100.000 doların altına düştü. ABD spot Bitcoin ETF'leri şu anda dokuz işlem gününün giriş akışı serisinde olmasına rağmen Cuma günündeki nispeten zayıf girişler ve BTC'nin fiyat düşüşü Pazartesi günü serinin kırılması için sahneyi hazırladı.

Piyasa değerine göre ilk 30 kripto para biriminin GMCI30 endeksi en iyi performans gösteren endeks olmasına rağmen geçen hafta yüzde 10'a yakın değer kaybetti. Küçük sermayeli ve yapay zeka tokenları aynı zaman diliminde sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 20 düşerek satıştan özellikle sert darbe aldı. Yayım sırasında lider kripto para birimi Bitcoin 101.912, Ethereum ise 2.243 dolar seviyesinde bulunuyor.