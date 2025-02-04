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ABD'nin gümrük vergisi uzlaşması kripto para piyasalarını canlandırdı

ABD'nin gümrük vergisi uzlaşması kripto para piyasalarını canlandırdı
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Kripto para piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergisi hamlesiyle sarsıldı. Bitcoin (BTC) 93.000 doların altını test ederken, toplam kripto tasfiyelerinin 8-10 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Bununla birlikte ABD ve Meksika arasında varılan bir aylık uzlaşma, piyasalarda toparlanma sinyali verdi.

Küresel ticaret gerilimi kripto para piyasalarında dalgalanmalara neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın cumartesi günü imzaladığı kararname ile Kuzey Amerika ülkelerine yönelik gümrük vergisi uygulaması, kripto varlıklarda sert satışları tetikledi. Bununla birlikte ABD-Meksika arasında sağlanan geçici uzlaşma, piyasaların toparlanmasını sağladı.

Bitcoin ve Diğer Kripto Paralar Tarihi Tasfiyeler Sonrası Toparlanıyor

Küresel piyasalar, Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret politikası nedeniyle çalkantılı bir dönemden geçiyor. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,3 artışla 99.500 dolar seviyesine yükseldi. Ethereum (ETH) ise 2.700 dolar seviyesine doğru toparlandı.

Bybit CEO'su Ben Zhou, kripto para piyasalarındaki toplam tasfiye hacminin 8-10 milyar dolar seviyesinde olabileceğini belirtti . Bu süreçte Solana (SOL) yüzde 2 artışla 207,57 dolara yükselirken, XRP ve Sui yaklaşık yüzde 50'lik bir toparlanma gösterdi.

Bernstein analistleri, gümrük vergilerinin daha güçlü dolar ve yüksek enflasyona neden olabileceğini vurguladı. Analistler, bu durumun kısa vadede riskli varlıklar için küresel likiditenin azalması anlamına geldiğini değerlendirdi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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