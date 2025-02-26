ABD'nin dev bankası kripto paralara güveniyor

ABD'nin dev bankası kripto paralara güveniyor
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Bank of America'nın ABD doları destekli stablecoin çıkarma planı, düzenleyici onaylarla kripto piyasasında yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. CEO Moynihan, projeyle dijital ve finansal entegrasyonu derinleştireceklerini belirtti.

Bank of America, ABD dolarına dayalı yeni stablecoin girişimiyle kripto para piyasasına adım atıyor. CEO Brian Moynihan, bu hamlenin mevcut dijital ödeme sistemleriyle tam uyum içinde olduğunu ve düzenleyici onay sürecinin başladığını açıkladı.

Yeni Stablecoin Girişimi, ABD Finans Sektöründe Yankı Uyandırdı

Bank of America, tamamen ABD doları karşılığında çıkarılacak bir stablecoin için çalışmalarını tamamladı. Bank of America CEO'su Brian Moynihan, düzenleyici onayların ardından kripto para piyasasına giriş yapacaklarını açıkladı.

Moynihan'ın duyurusu, ABD Senatosu'nda stablecoin ihraççılarına yönelik kapsamlı düzenlemeler getiren "Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins" (GENIUS) Yasası'nın tartışıldığı döneme denk geldi.

Açıklamasında "Finans sektörü, düzenleyici belirsizlikler giderildiğinde kripto varlıkları ödeme işlemlerinde kullanmaya hazır. Bank of America olarak bu dönüşüme öncülük etmek istiyoruz." diyen Moynihan, bankanın Blockchain teknolojisinde yüzlerce patente sahip olduğunu vurguladı.

Banka, kripto varlıkları yatırım aracı değil, ödeme ve transfer mekanizması olarak konumlandırıyor. Bu strateji, kurumun 2022'de yayımladığı ve stablecoin kullanımının "kaçınılmaz" olduğunu öne süren rapordaki öngörülerle tutarlılık gösteriyor.

GENIUS Yasası, 10 milyar doları aşan stablecoin ihraççılarının ABD Merkez Bankası (Fed) ve OCC tarafından denetlenmesini, daha küçük kuruluşların ise federal standartlara uygun eyalet düzenlemelerini tercih edebilmesini öngörüyor. Tasarı ayrıca stablecoinlerin birebir dolar karşılığıyla desteklenmesini ve rezervlerin aylık denetimini şart koşuyor.

Uzmanlar, dolar destekli kripto paraların yaygınlaşmasının uluslararası ödemelerde dolar kullanımını kolaylaştıracağını ve ABD Hazine tahvillerine talebi artırarak doların rezerv para statüsünü güçlendirebileceğini belirtiyor.

Düzenleyici çerçevenin netleşmesiyle diğer büyük bankaların da stablecoin piyasasına girmesi beklenirken, Bank of America'nın 213 bini aşkın çalışanıyla oluşturduğu dijital altyapı ağı, projenin yaygınlaşmasında önemli avantaj sağlayabilir.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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