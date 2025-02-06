ABD'nin Bitcoin rezervi kripto para piyasasında yeni dönem başlatacak

Sygnum yatırım araştırmaları başkanı Katalin Tischhauser, ABD'nin olası stratejik Bitcoin rezerv alımlarının kripto para piyasasında devrim niteliğinde etkiler yaratabileceğini açıkladı. Her 1 milyar dolarlık rezerv alımının Bitcoin'in piyasa değerinde 20 milyar dolarlık artış potansiyeli taşıdığını vurgulayan Tischhauser, bu etkinin sınırlı likit arz nedeniyle katlanarak artabileceğine dikkat çekti.

Sygnum Raporuna Göre Bitcoin Rezervi Piyasayı 20 Kat Büyütebilir

Sygnum araştırması, Bitcoin piyasasındaki likidite dinamiklerini detaylı şekilde ortaya koyuyor. İlk milyar dolarlık alımların mevcut arzı hızla tüketeceğini belirten Tischhauser, sonraki alımların daha kısıtlı bir arz ortamında gerçekleşeceğini vurguluyor.

Eyalet yönetimleri, kurumsal yatırımcılar ve şirket hazinelerinin de bu alım trendine katılması bekleniyor. Stablecoin piyasa değerindeki artış, kripto para piyasasına akan fonların yükselişini gösteriyor.

2024'teki giriş artışlarına dayanan projeksiyonlar, merkez bankalarının katılımıyla piyasadaki hareketliliğin daha da artabileceğini gösteriyor. Bu durum, Bitcoin'in piyasa değerinin öngörülenden daha hızlı yükselebileceğine işaret ediyor.