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ABD'nin Bitcoin rezervi beklentileri karşılayamadı: İşte nedenleri

ABD'nin Bitcoin rezervi beklentileri karşılayamadı: İşte nedenleri
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ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal Bitcoin rezervi oluşturma planı, yatırımcılar arasında hayal kırıklığı yarattı ve Bitcoin ETF'lerinde 370 milyon dolarlık çıkışa yol açtı. Veriler, kararnamenin yeni Bitcoin alımlarını içermemesinin piyasalarda olumsuz tepki oluşturduğunu gösterirken, uzmanlar uzun vadede bu stratejik hamlenin Bitcoin ekonomisi için olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Donald Trump'ın 6 Mart'ta imzaladığı kararname ile oluşturulan stratejik Bitcoin rezervi, beklentilerin aksine devlet tarafından yeni Bitcoin alımlarını içermeyip sadece kolluk kuvvetleri ve diğer yasal işlemlerle elde edilen kripto paraları kapsayınca kurumsal yatırımcıları tedirgin etti. Bu durum Bitcoin'in spot fiyatında ve vadeli işlem sözleşmelerinde yüzde 2'den fazla düşüşe neden oldu.

Stratejik Bitcoin Rezervi Yatırımcıları Tedirgin Etti

Bitcoin'in borsada işlem gören fonları (ETF), yatırımcıların Başkan Donald Trump'ın ABD stratejik Bitcoin rezervi planına tepki olarak 7 Mart'ta yaklaşık 370 milyon dolar değerinde net çıkış yaşadı.

Bitget Wallet'ın operasyon müdürü Alvin Kan, Trump'ın kararnamesinin kripto paranın küresel finanstaki rolünü kabul etse de yeni alımların olmamasının piyasaları hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

6 Mart'ta Trump, stratejik bir Bitcoin rezervi ve ayrı olarak diğer kripto paraları tutacak bir dijital varlık stoku oluşturan bir kararname imzaladı. Her iki rezerv de başlangıçta kolluk kuvvetleri ve diğer yasal işlemler yoluyla elde edilen varlıklardan oluşacak. Kararname, yetkililere Amerikan vergi mükelleflerine ek maliyet getirmemesi şartıyla, ek Bitcoin edinmek için bütçe-nötr stratejiler geliştirmelerini istiyor.

Wanchain'in CEO'su Temujin Louie, bu sınırlı kapsamın, piyasa beklentilerinin altında kaldığını ve önemli bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Morningstar araştırma direktörü Bryan Armour ise Trump'ın emrinin, alımların vergi mükelleflerine maliyet getirmemesi koşuluyla, ek Bitcoin edinme olasılığını da açtığını vurguladı.

Verilere göre Bitcoin'in spot fiyatı 7 Mart'ta yüzde 2'den fazla değer kaybetti. ABD'nin en büyük türev borsası olan CME'den gelen veriler, kademeli tarihlerde sona eren vadeli işlem sözleşmelerinden oluşan Bitcoin eğrisinin çoğunda yüzde 2'den fazla düşüş gösteriyor.

Varlık yöneticisi Bitwise'ın araştırma başkanı Ryan Rasmussen, ABD hükümeti aktif olarak Bitcoin satın almasa bile, ABD Stratejik Bitcoin Rezervinin diğer ülkelerin Bitcoin satın alacağı ve finansal kurumların BTC tahsisatları eklemek için hiçbir mazeretleri olmadığı anlamına geldiğini belirtti.

Altcoin Daily'nin kurucu ortağı Austin Arnold ise satışı "spekülasyona göre hareket et, gerçekleri beklemeden sat" olarak değerlendirdi. Arnold'a göre bu karar Bitcoin için uzun vadede olumlu sonuçlar doğuracak.

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Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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