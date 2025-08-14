ABD'nin artan borcu Bitcoin fiyatında yeni rekorlar getirebilir

Amerika Birleşik Devletleri federal borcunun 37 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaşması, Bitcoin fiyatında yeni bir ralli beklentisini güçlendiriyor. Analistler, artan borç yükünün para arzını genişletebileceğini ve bu durumun Bitcoin'i 2025 sonuna kadar 132 bin dolarlık bir zirveye taşıyabileceğini öngörüyor.

Rekor ABD Borcu Bitcoin Fiyatını 132 Bin Dolara Taşıyabilir

Amerika Birleşik Devletleri federal borcunun 37 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaşması, Bitcoin fiyatında yeni bir ralli beklentisini güçlendiriyor. Analistler, artan borç yükünün para arzını genişletebileceğini ve bu durumun Bitcoin'i 2025 sonuna kadar 132 bin dolarlık bir zirveye taşıyabileceğini öngörüyor.

Sektör uzmanlarına göre ABD'nin borç tavanını askıya alan son yasal düzenlemeler, ulusal borcun resmen 37 trilyon doları geçmesine neden oldu. Bu durum, finansal sisteme likidite enjekte etmek amacıyla merkez bankalarının tahvil alımı yaptığı parasal genişleme politikalarının yeniden gündeme gelebileceği endişelerini artırıyor. Bitcoin savunucuları, para arzındaki bu potansiyel artışın ve enflasyonist baskıların, Bitcoin'in sınırlı arz değerini yeniden ön plana çıkaracağını ve kripto parayı yeni zirvelere taşıyacağını savunuyor.

ABD Hazine Bakanlığı verileri, ülkenin toplam borcunun 2020'deki 26,7 trilyon dolar seviyesinden beş yıl içinde yüzde 38 artarak 37 trilyon doları aştığını gösteriyor. Kripto para borsası Bitget'in baş analisti Ryan Lee, aynı dönemde yüzde 925'in üzerinde artış gösteren Bitcoin fiyatının, ABD borcundaki büyümeyle doğrudan bir korelasyon içinde olduğunu belirtiyor. Lee, borç büyüdükçe Bitcoin fiyatının yeni rekorlar kırma olasılığının da arttığını ifade ediyor.

Ayrıca Lee, ABD hükümetinin devasa borç sorununu çözmek için bir seçenek olarak Bitcoin'i değerlendirmeye başlayabileceğini de ekliyor. Bu senaryoda, küresel M2 para arzındaki artışın Bitcoin için bir sonraki önemli katalizör olabileceği düşünülüyor. Real Vision baş kripto analisti Jamie Coutts tarafından yapılan tahminlere göre para arzı ile Bitcoin fiyatı arasındaki tarihsel ilişki, kripto paranın 2025 sonuna kadar 132 bin dolar seviyesini aşmasına zemin hazırlayabilir.

BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes gibi daha iddialı tahminler de mevcut. Hayes, ABD Merkez Bankası'nın artan enflasyonist baskılar nedeniyle yeniden parasal genişlemeye dönmesi durumunda Bitcoin'in 250 bin dolara kadar yükselebileceğini öne sürüyor.