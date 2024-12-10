ABD'nin ardından bir ülke daha Bitcoin için stratejik rezerv planını tartışmaya başladı

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Rusya, Anton Tkachev'in önerisiyle Bitcoin stratejik rezervi oluşturmayı düşünüyor. ABD yaptırımları altındaki ekonomisini güçlendirmek için kripto para biriminin global potansiyelinden yararlanmayı planlayan Rusya, bu adımla uluslararası ödeme sistemlerinde yenilik yapmayı hedefliyor.

Rusya'nın ABD yaptırımları altında ekonomik gücünü koruma çabası yeni bir boyut kazandı. Rusya Devlet Duması milletvekili Anton Tkachev, Maliye Bakanı Anton Siluanov'a Bitcoin stratejik rezervi oluşturulması çağrısında bulundu. Global Blockchain ağının avantajlarını kullanmayı hedefleyen bu öneri, uluslararası ödeme sistemlerinde yeni bir dönem başlatabilir.

Bitcoin Rusya'nın Yeni Ekonomik Savunma Aracı Olarak Öne Çıkıyor

Rus Milletvekili Anton Tkachev, ülkenin Maliye Bakanı Anton Siluanov'a, dünyada bir ilk olabilecek önemli bir öneride bulundu. Tkachev, ABD yaptırımlarının etkisini azaltmak ve ülke ekonomisini güçlendirmek amacıyla bir Bitcoin stratejik rezervi kurulmasını talep etti.

Konu hakkında açıklama yapan Tkachev, Bitcoin'in küresel Blockchain altyapısının, geleneksel para birimlerine benzer işlevler sunabileceğini vurguladı. Milletvekili, "Geleneksel döviz rezervlerine alternatif olarak bir Bitcoin stratejik rezervi oluşturulmasının fizibilitesini değerlendirmenizi talep ediyorum. Önerinin olumlu karşılanması durumunda, hükümet gündemine taşınacaktır." ifadelerini kullandı.

Tkachev, kripto para biriminin sadece ödeme aracı değil, aynı zamanda değer saklama işlevi de göreceğini belirtti. Açıklamasında "Klasik para birimleri enflasyon ve yaptırım tehditleriyle karşı karşıya kalabilirken, Bitcoin bu risklere karşı bağışıktır" ifadelerini kullanan milletvekili, merkez bankasının halihazırda kripto para birimleriyle uluslararası ödemeler konusunda çalışmalar yürüttüğünü ve bunun Bitcoin rezervi için uygun zemin oluşturduğunu söyledi.

Bu gelişme, Donald Trump'ın Temmuz ayında dile getirdiği benzer önerinin ardından geldi. Trump'ın planı küresel çapta yankı uyandırırken, ABD'de Kongre'den kripto temelli ulusal rezerve güçlü destek geliyor. Polonya'da bir cumhurbaşkanı adayı bilançosuna Bitcoin eklemeyi vadederken, Surinam'da başkan adaylığını yürüten bir isim, El Salvador örneğini takip ederek Bitcoin'i yasal ödeme aracı yapmayı hedefliyor.

Rus hükümetinin bu öneriyi kabul etmesi durumunda, ülke dünyada Bitcoin stratejik rezervine sahip ilk devlet unvanını alacak.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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