Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

ABD merkezli dev şirket kripto para ile ödeme kabul etmeye başladı

ABD merkezli dev şirket kripto para ile ödeme kabul etmeye başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin büyük perakende zinciri Sheetz, Flexa ortaklığı ile 750 mağazasında kripto para kabul etmeye başladı. Bu hamle, Bitcoin ve USDC gibi kripto varlıkların kullanımını genişleterek alışveriş deneyimini dönüştürüyor ve kripto para ödeme seçeneklerinin perakende sektöründe yaygınlaşmasını sağlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen perakende zinciri Sheetz, kripto ödeme sağlayıcısı Flexa ile güçlerini birleştirerek, tüketicilere 750'den fazla mağazada kripto para ile ödeme yapma imkanı sunuyor. Bu yenilikçi adım, müşterilere Bitcoin, Ethereum gibi popüler kripto paralarla yanı sıra popüler stablecoin USDC ile ödeme olanağı tanıyor ve perakende sektöründe dijital ödeme yöntemlerinin benimsenmesinde önemli bir kilometre taşı oluşturuyor.

Mağazalarda Kripto Para ile Ödeme Dönemi Başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli perakende sektörünün köklü kuruluşlarından Sheetz, müşterilerine yönelik yeni bir ödeme seçeneğini daha devreye aldı. Dijital ödeme çözümleri sunan Flexa ile süregelen iş ortaklığını genişleten şirket, ABD genelindeki 750'yi aşkın mağazasında kripto para ile ödeme imkanı sunmaya başladı.

Sheetz tarafından yapılan açıklamaya göre müşteriler başta USDC olmak üzere çeşitli stablecoinlerle ödemelerini gerçekleştirebilecek. Flexa'nın kurucu ortağı Trevor Filter, stablecoin kullanımına yönelik talebin giderek arttığını vurgulayarak, "Sheetz ile iş birliğimiz sayesinde müşterilerin güvenli ve hızlı ödeme yapabilmelerinden mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

1952'de kurulan ve bir aile şirketi olan Sheetz, Pennsylvania, Kuzey Carolina, Virginia, Batı Virginia, Ohio, Michigan ve Maryland'de hizmet veriyor. Bu gelişmeyle birlikte şirket, ABD'de kripto para ödemelerini kabul eden ilk büyük perakende zincirlerinden biri oldu. Müşteriler artık Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve USDC gibi kripto varlıklarla Flexa üzerinden ödeme yapabilecek.

Risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz'in "State of Crypto 2024" başlıklı raporuna göre özellikle Pennsylvania ve Michigan eyaletlerinde kripto para kullanımı yükseliş gösteriyor. Rapor, ABD genelinde 40 milyon kişinin kripto para sahibi olduğunu ortaya koyuyor.

Sheetz'in pazarlama ve tedarik zincirinden sorumlu başkan yardımcısı Ryan Sheetz, "Dijital para ödemelerini mağazalarımızda sunmaktan ve müşterilerimizin stablecoinlere olan ilgisini karşılamaktan memnuniyet duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Şirketin kripto para alanındaki ilk adımı 28 Mayıs 2021'de atılmıştı. O tarihte Flexa iş birliğiyle Bitcoin ödemelerini kabul eden ilk outlet mağazalarını hizmete açan Sheetz, bu uygulamayı hem mağaza içi alışverişlerde hem de benzin istasyonlarında hayata geçirmişti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Yavaş'ın, 'Yörüngesini şaşıran ben değilim' çıkışına Özel'den net yanıt

Yavaş'ın, "Yörüngesini şaşıran ben değilim" sözlerine Özel'den net yanıt

 Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

Dev maçta zafer Fenerbahçe'nin

 Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu

Doğaz gaz faciası resmen göz göre göre gelmiş
Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

CHP, Ahmet Özer'le ilgili sözlerini affetmedi! Partiden ihraç ediliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Topa vurduktan sonra faul olur mu, top ayaktan çıktıktan sonra penaltı olur mu? Mourinho ceza alacak mı, PFDK'ya sevk olacak mı? Malatya deprem mi oldu? İrem Çiçek kimdir? İrem Çiçek olayı nedir? Eylül Ersöz Aras Bulut İynemli sevgili mi? Eylül Ersöz kimdir? Eylül Ersöz kaç yaşında, nereli? EN İYİ 100 TÜRK FİLMİ listesi (Kültür Bakanlığı Anketi)! İzmir'de deprem mi oldu? Kültür ve Turizm Bakanlığı halk oylamasında birinci olan film hangisidir? En İyi 100 Türk Filmi halk oylamasında kim 1. oldu? Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucu nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.