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ABD'li bankacılar seçim tahminlerini açıkladı

ABD'li bankacılar seçim tahminlerini açıkladı
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American Banker tarafından 191 bankacıyla yapılan anket, ABD finans sektörünün başkanlık yarışındaki tercihlerini gösterdi. Bankacıların yüzde 58'i Donald Trump'ın politikalarını desteklerken, yüzde 59'u Kamala Harris'in seçimi kazanacağını tahmin ediyor. Her iki aday da Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer kripto para teknolojilerine destek veriyor.

ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken bankacılık sektöründe ilginç bir tablo şekilleniyor. Sektör profesyonelleri Trump'ın politikalarını tercih ederken seçimi Harris'in kazanacağını düşünüyor. Her iki adayın da kripto para düzenlemeleri konusunda net bir plan sunmaması endişe yaratıyor.

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BTIG politika araştırmaları direktörü Isaac Boltansky, bankacıların alışılmadık bir seçim süreciyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Adayların politikalarını yeterince açıklamaması, piyasanın geleceğe yönelik tahminlerini zorlaştırıyor.

Trump, önceki yıllarda Bitcoin'e mesafeli durmasına rağmen bu seçim döneminde ABD'yi Bitcoin'in merkezi yapma vaadinde bulunuyor. Harris ise yapay zeka, kuantum bilişim ve Blockchain teknolojilerine odaklanacağını açıklıyor.

Finansal sektör temsilcileri, düzenleyici belirsizliğin giderilmesini ve net politikalar bekliyor. Kripto para düzenlemeleri, seçim sonrası dönemin en önemli gündem maddelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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