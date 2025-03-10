ABD kurumları kripto para ödemelerini değerlendiriyor

ABD kurumları kripto para ödemelerini değerlendiriyor
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ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı (HUD), Blockchain teknolojisini hibe fonlarının izlenmesinde kullanılmasını değerlendiriyor. Bu girişim federal hükümet genelinde daha geniş kripto adaptasyonu için bir test platformu olarak hizmet edebilir. Başkan Donald Trump'ın ülkeyi "dünyanın kripto başkenti" yapma hedefiyle uyumlu olan bu adım, kripto entegrasyonunda önemli bir dönüm noktası olabilir.

Blockchain teknolojisinin kamu sektöründe uygulanması yeni bir boyut kazanıyor. HUD'un Blockchain ve kripto para birimlerini kullanma planları, kamu kurumlarında şeffaflık ve verimlilik artışı vadederken, bu teknolojinin devlet operasyonlarına entegrasyonu için önemli bir adım teşkil ediyor. Yetkililer, olası bir stablecoin kullanımını da görüşürken, hibe alıcılarına kripto para ile ödeme yapılması gibi yenilikçi fikirler de yer alıyor.

ABD Hükümeti Blockchain ve Stablecoin Vizyonunu Genişletiyor

ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı (HUD) kripto para ve Blockchain teknolojisini bazı operasyonlarında benimsemeyi planlıyor. Bakanlık HUD hibelerini izlemek için Blockchain kullanma olasılığını tartışmak üzere toplantılar düzenledi.

İsmini paylaşmak istemeyen iki yetkili, böyle bir deneyin federal hükümet genelinde kripto adaptasyonu için bir deneme süreci görevi görebileceğini belirtti. Rapor, HUD görüşmelerinin ayrıca bir stablecoin kullanma potansiyelini de kapsadığını, ancak hangi stablecoin veya Blockchain'in tartışıldığı konusunda detay vermediğini belirtti.

HUD hibe alıcılarına kripto ile ödeme yapmak olası bir öneri olabilir. Buna rağmen bir HUD sözcüsü, departmanın Blockchain veya stablecoin için herhangi bir planı olmadığını söyledi.

HUD'un kripto ve Blockchain adaptasyonu çevresindeki görüşmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi "dünyanın kripto başkenti" yapma sözüyle uyumlu. Geçen hafta Trump, Stratejik Bitcoin (BTC) Rezervi ve ABD Dijital Varlık Stoğunu kurmak için bir yürütme emri imzaladı.

Cuma günü Beyaz Saray'daki ilk kripto zirvesinde Trump, ağustos ayına kadar stablecoin düzenlemelerini içeren yasal çerçevenin tamamlanmasını istediğini ve kripto para şirketlerinin banka hesaplarının haksız yere kapatılması uygulamasına (kripto debanking) son vermeyi amaçladığını belirtti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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