ABD kripto rezervinde yer alan coinler: Hangi coin'e yatırım yapmalı?

Stratejik kripto rezervi gerçekleşebilir mi?

Hargreaves Lansdown'un para ve piyasalar direktörü Susannah Streeter konuyla ilgili şunları söyledi:

"Trump, uzun süredir beklenen stratejik kripto rezervine dair daha fazla detay paylaşınca Bitcoin ve diğer dijital varlıklar hızla toparlandı. Trump, sosyal medya paylaşımında Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana ve Cardano'nun bu fona dahil edileceğini belirtti. Ancak ABD hükümetinin piyasadan doğrudan alım yapıp yapmayacağı ya da yalnızca suçlulardan ele geçirilen kriptoları mı kullanacağı belirsiz. Yönetimin fonu nasıl yöneteceği de bilinmiyor. Ancak açıklamalar kripto piyasasına yeni bir ivme kazandırdı. Bitcoin 94 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı, ancak daha sonra geri çekildi. Net detaylar ortaya çıkana kadar piyasadaki dalgalanma sürecektir."

Bitcoin'in kısa vadede 100 bin doları aşabileceği öngörülse de, altcoin sezonunun henüz başlamadığı belirtiliyor. ABD hükümetinin rezervine dahil edilmesi planlanan altcoinlerden özellikle XRP ile ilgili soru işaretleri bulunuyor. XRP'nin toplam arzı 99,98 milyar olup, bunun 40 milyarı emanet hesaplarında tutuluyor ve her ay 1 milyar token piyasaya sürülüyor. Bu durum, ABD hükümetinin XRP alımlarının özel bir şirketin değerini artırıp artırmayacağı konusunda tartışmalara yol açıyor. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'un ocak ayında Trump ile akşam yemeği yemesi de dikkat çeken detaylardan biri.

ABD'nin kripto rezerv planının olası sonuçları

ABD'nin kripto rezervi oluşturmasının üç temel sonucu olabilir:

ABD vergi mükellefleri, gelecekte fiyatların düşmesi durumunda oluşabilecek zararları karşılamak zorunda kalabilir.

Diğer ülkeler, ABD'nin hamlesini memnuniyetle karşılayarak, bu durumun Pax Americana'yı ve doları zayıflatacağını düşünebilir.

Trump'ın altcoinleri kapsayan açıklamaları, ABD dışındaki yatırımcıları da harekete geçirerek yeni coinlerin öne çıkmasını sağlayabilir.

Özellikle Çin merkezli projeler, ABD'nin kripto rezerv planından dolaylı olarak fayda sağlayabilir. Trump'ın paylaşımında ilk etapta Bitcoin ve Ethereum'a yer verilmemesi, daha sonra bunların eklenmesi de bazı çevrelerde içeriden bilgi sızdırıldığına dair spekülasyonlara yol açtı.

Solana: Trump'ın favori altcoini mi?

Son 24 saatte Bitcoin yüzde 7,6 artışla 92 bin 621 dolara, Ethereum yüzde 5 yükselişle 2 bin 354 dolara ulaştı. Ancak en büyük kazanç XRP, Solana ve Cardano'dan geldi:

XRP yüzde 17 yükselerek 2,64 dolara ulaştı.

Solana yüzde 12 artarak 161 dolara çıktı.

Cardano yüzde 46 gibi büyük bir sıçrama yaparak 0,972 dolara yükseldi.

Solana, Trump'ın en çok destek verdiği altcoinlerden biri olabilir. Özellikle $TRUMP isimli meme coin'in Solana ekosisteminde bulunması, Solana'yı öne çıkarıyor.

Ancak Solana, son dönemde FTX çöküşünden kaynaklanan büyük token satışlarının baskısını hissetti. Neyse ki, beklenen kitlesel satışlar gerçekleşmedi ve yatırımcılar alım yapmaya başladı.

Solana ekosistemine yatırım yapmak isteyenler için, Solaxy (SOLX) dikkat çekici bir seçenek olabilir. Bu proje, Solana ağı üzerinde geliştirilen ilk Layer 2 çözümü ve hala ön satış aşamasında bulunuyor.

Neticede, ABD'nin stratejik kripto rezervi planı altcoin piyasasını hareketlendirdi. Ancak bu süreç tamamlanmadan yüksek volatilite devam edecek. Kripto piyasasında hareketlilik artarken, yatırımcılar fırsatları değerlendirmeye devam ediyor.