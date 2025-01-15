ABD, Japonya ve Güney Kore'den kripto para saldırılarına karşı ortak hamle

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiri, Kuzey Koreli tehdit aktörlerinin faaliyetlerini mercek altına aldı. Gelişmiş siber saldırı yöntemleriyle kripto para borsalarını, dijital varlık saklayıcılarını ve bireysel kullanıcıları hedef alan grupların, uluslararası finans sistemini tehdit ettiği vurgulandı.

Üç Ülkeden Tarihi Kripto Güvenlik İş Birliği

Üç ülkenin güvenlik kurumları, son dönemde artan Kuzey Kore kaynaklı siber saldırılara karşı harekete geçti. Mayıs 2024'te Japon kripto para şirketi DMM Bitcoin'den 308 milyon dolar çalındı. Bu olay sonrasında şirket, aralık ayında faaliyetlerini sonlandırdı.

Ortak bildiri, özel sektör temsilcileriyle daha derin bir iş birliği çağrısı yaparak, bu tehdide karşı proaktif önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Aralık ayında ABD'nin, Kuzey Kore adına kara para aklama işlemlerinde bulunan üç kuruma yaptırım uygulaması, tehdidin boyutunu ortaya koydu.

Lazarus Group ve bağlantılı organizasyonların siber dünyadaki kötü niyetli davranış örüntüsü, uluslararası tedbirlerin artırılmasını zorunlu kıldı. Üç ülke, özel işletme çıkarlarını korumak ve uluslararası finans sistemini güvence altına almak için ortak bir strateji başlattı.