ABD Hazine Bakanlığı yasa dışı kripto faaliyet tespiti için görüş alıyor

ABD Hazine Bakanlığı yasa dışı kripto faaliyet tespiti için görüş alıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, Trump'ın GENIUS stablecoin yasasını imzalamasının ardından dijital varlıklardaki yasa dışı faaliyetleri tespit etmek için kamuoyu görüşü talep ediyor. Yapay zeka ve Blockchain teknolojisi kullanımı değerlendirilecek. Görüşler 17 Ekim'e kadar alınacak. Stablecoinler milyarlarca kişiye dolar erişimi sağlayacak.

Kripto para sektöründe düzenleyici çerçevenin şekillenmesi devam ediyor. Hazine Bakanlığı'nın talebi, finansal kurumların kara para aklama ve diğer yasadışı faaliyetlerle mücadelede kullanabilecekleri teknolojik çözümleri belirlemeyi hedefliyor. Uygulama programlama ara yüzleri, dijital kimlik doğrulama sistemleri ve Blockchain analiz araçları gibi konularda sektör deneyimi toplanacak.

ABD Kripto Güvenliğinde Yapay Zeka ve Blockchain Devrimini Başlatıyor

GENIUS yasası ile stablecoinlerin ABD doları veya likit varlıklarla tam desteklenmesi zorunlu hale gelirken, 50 milyar dolar üzeri piyasa değerine sahip ihraççılar için yıllık denetim şartı getirildi.

Hazine Bakanı Scott Bessent X (eski adıyla Twitter) platformundaki paylaşımında stablecoinlerin dünya çapında milyarlarca insana dolar erişimi sağlayacağını ve ABD Hazine Bonoları talebini artıracağını belirtti. Bakan, bu durumu stablecoin kullanıcıları, ihraççıları ve ABD Hazine Bakanlığı için "kazan-kazan-kazan" durumu olarak tanımladı.

Yasa ayrıca Hazine'ye dijital varlıkları içeren kara para aklama gibi yasadışı faaliyetleri tespit etmek için yenilikçi yöntemleri belirleme konusunda kamuoyu görüşü talep etme talimatını verdi.

Toplanan görüşler analiz edildikten sonra Senato Bankacılık Komitesi ve Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi liderliğine sunulacak. Bu süreç sonucunda kural yapım çalışmaları başlatılabilecek.

Bankacılık sektöründen GENIUS yasasının stablecoin ihraççılarının sahiplerine faiz ödemesine karşı zayıf yasakları nedeniyle endişeler geliyor. Bankalar, bu durumun stablecoinleri basit ödeme araçlarından ziyade potansiyel değer saklama ve kredi mekanizmalarına dönüştürebileceğini savunuyor.

TD Cowen analisti Jaret Seiberg, bu endişelerin haklı olduğunu belirterek, tüketicilerin mevduatları stablecoinlere dönüştürmesinin hızlı ve basit olacağını vurguladı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı

Tutuklu başkanın oğlu havalimanında gözaltına alındı
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor

Komisyonda tarihi gün! Sürecin en hassas kesimiyle bir araya gelindi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Düzce'de mısır tarlasında insan kafatası ve kemikleri bulundu

Tarlada çalışan çiftçi fark etti, ihbara gelen ekiplerin kanı dondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan nikah öncesi esprili çıkış: Başlatmayın düğününüze

Nikah öncesi sürpriz çıkış: Başlatmayın düğününüze, vermiyorum kızı
title