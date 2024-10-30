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ABD Hazine Bakanlığı'ndan dikkat çeken kripto para açıklaması

ABD Hazine Bakanlığı'ndan dikkat çeken kripto para açıklaması
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ABD Hazine Bakanlığı, yeni ulusal stratejisiyle kripto para birimlerinin risklerini öne çıkararak, Amerikalıların güvenli ve kapsayıcı finansal hizmetlere erişimini genişletmeyi hedefliyor. Strateji, krediye erişimi artırma ve tüketicileri koruma önerilerini içeriyor.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, finansal katılımı artırma hedefiyle yeni bir ulusal strateji yayımladı. Bu strateji, özellikle kripto para birimlerinin tüketici risklerini vurgulayarak güvenli finansal hizmetlere erişimi genişletmeyi amaçlıyor. Raporda, dijital varlıkların yarattığı riskler detaylı bir şekilde ele alınırken, finansal hizmetlerin kapsayıcılığını artırma yolları da sunuluyor.

ABD Hazine Bakanlığı Kripto Para Birimleri Hakkında Rapor Yayımladı

ABD Hazine Bakanlığı, finansal hizmetlere erişimi genişletmeyi hedefleyen kapsamlı bir ulusal strateji açıkladı. Kısa bir süre önce kamuoyuyla paylaşılan stratejik plan, Kongre'nin talimatıyla şekillendirildi ve vatandaşların güvenli finansal araçlara erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Bakanlık, özellikle kripto para birimleri gibi dijital varlıkların barındırdığı risklere dikkat çekerek, Eylül 2022'de yayımlanan araştırma bulgularına atıfta bulundu. Yeni stratejinin temel bileşenleri arasında, uygun fiyatlı kredi olanaklarının yaygınlaştırılması ve devlet destekli finansal ürünlerin daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturulması yer alıyor.

Ulusal Ekonomi Danışmanı Lael Brainard, stratejinin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e teşekkürlerini iletti. Dikkat çeken bir nokta, hükümetin Bitcoin ve benzeri kripto paraları finansal katılım aracı olarak önermemesi oldu. Kripto para savunucuları, bu teknolojinin bankacılık sistemine erişimi kısıtlı kesimler için sunduğu fırsatları kabul etmekle birlikte, stratejide vurgulanan risk faktörlerinin de farkında olduklarını belirtti.

Kasım ayında gerçekleşecek seçimlerin, ülkenin kripto para politikasına yön vermesi bekleniyor. Harris, seçilmesi durumunda sektöre destek vereceğini açıklarken, tüketici haklarının korunması konusundaki hassasiyetini de vurguladı. Başkan Joe Biden'ın daha önce yayımladığı idari emir doğrultusunda, Hazine Bakanlığı dijital varlıklara yönelik düzenleyici çerçeveyi oluşturmaya devam ediyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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