ABD eyaletleri hükümetten önce Bitcoin rezervini benimsiyor

ABD'de bazı eyaletler, federal hükümetten önce harekete geçerek Bitcoin rezervleri oluşturmayı planlıyor. Senatör Cynthia Lummis'in açıklamalarına göre, yenilikçi adımlarla bu eyaletler, kripto para birikimi konusunda öncü olmayı hedefliyor.

ABD Eyaletleri Kripto Ekonomisinde Yeniliğin Öncüsü Oluyor

ABD'de eyalet yönetimlerinin Bitcoin rezervi oluşturma konusunda federal hükümetten daha hızlı hareket ediyor. ABD Senatörü Cynthia Lummis, 28 Şubat 2025 tarihinde New York'ta düzenlenen Bitcoin Yatırımcı Haftası konferansında yaptığı açıklamada, "Bahse girerim ki federal hükümetten önce bir eyaletin Bitcoin stratejik rezervine sahip olduğunu göreceksiniz. Eyaletler yeniliğin kuluçka merkezleridir." ifadelerini kullandı.

Wyoming Cumhuriyetçisi Lummis, Temmuz 2024'te ABD federal hükümetinin 1 milyon BTC biriktirmesini öngören BITCOIN Yasası'nı (Boosting Innovation, Technology and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide Act) Senato'ya sunmuştu. Bu miktar, toplam Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor ve ABD'nin halihazırda elinde tuttuğu altın rezervlerinin boyut ve kapsamını yansıtacağı belirtiliyor.

Ocak 2025'te göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump, federal yetkililerin ulusal bir Bitcoin stokunun fizibilitesini incelemelerini gerektiren bir kararname imzaladı. Trump'ın bu adımı kripto para piyasalarında olumlu karşılandı ve Bitcoin fiyatı 109 bin doları geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak şubat ayı içerisinde fiyat 85 bin doların altına kadar geriledi.

Eyalet düzeyindeki gelişmeler hız kazanırken, şu anda 18 ABD eyaletinde kripto rezerv tasarıları Senato oylamalarını bekliyor. Arizona ve Utah onay sürecinin son aşamalarında bulunuyor. Utah eyalet meclisi komitesi, eyaletin Bitcoin ve diğer kripto paralara yatırım yapmasına olanak tanıyan bir tasarıyı 8'e 1 oyla kabul etti. Bu tasarı yasalaşırsa, Utah, Bitcoin rezervi oluşturan ilk ABD eyaleti olabilir.

Illinois eyaleti de stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturulmasını öneren bir yasa tasarısı sundu. Tasarı, eyalet hazinesinde özel bir fon oluşturarak Bitcoin'i finansal bir varlık olarak tutmayı amaçlıyor. Benzer şekilde, Kuzey Karolina'da eyalet hazinesinin hazine portföyünün %10'una kadar kripto varlıklara yatırım yapmasına olanak tanıyan bir yasa tasarısı meclise sunuldu.

Bununla birlikte, Montana, Wyoming, Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Pennsylvania'da benzer girişimler reddedildi. Bu reddedilmelerin temel nedeni olarak Bitcoin'in yüksek volatilitesi ve taşıdığı riskler gösteriliyor. Örneğin, Lummis'in kendi eyaleti Wyoming'de, özellikle Bitcoin'e yatırım yapılmasını içeren bir tasarı sadece bir temsilcinin lehte oyuyla reddedildi.

Senatör Lummis, volatilite endişelerine değinerek, "Bitcoin ile kısa vadeli volatilitenin her zaman olduğunu bilmemiz gerekiyor. Stratejik rezervin amacı, mevcut varlıkları Bitcoin'e satın almak veya dönüştürmek ve sonra tutmaktır. Böylece kısa vadeli volatiliteyi denklemden çıkarabilir ve buna uzun vadeli stratejik bir varlık olarak bakabiliriz." ifadelerini kullandı.

Coinbase'in ABD politikasından sorumlu üst düzey yöneticisi Ashley Gunn, eyaletlerin Bitcoin'e yaklaşımının partizan siyasetin ötesinde değerlendirildiğini belirterek, "Kripto yanlısı olan pek çok eyalet var ve bunlar ille de mavi ya da kırmızı politikalar izlemek zorunda değil." açıklamasında bulundu.

Bitcoin'in gelecekteki değerine ilişkin tahminler oldukça iyimser. VanEck'in değerlendirmesine göre Bitcoin'in 2025 yılı içinde 180 bin dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor. Standard Chartered ise fiyatın bu yıl içinde 200 bin dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Trump yönetiminin Bitcoin rezervi oluşturma planını hayata geçirmesi halinde ise yatırım firmalarının tahminlerine göre Bitcoin'in değeri 1 milyon dolara kadar çıkabilir.

Kripto para araştırma şirketi CoinShares'in değerlendirmesine göre, ABD'de stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturulması, Bitcoin'in benimsenmesini 2024'teki borsa yatırım fonu (ETF) lansmanlarından daha fazla hızlandırabilir. Bu süreçte eyaletlerin atacağı adımlar, kripto para piyasasının geleceği açısından kritik önem taşıyor.