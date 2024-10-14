ABD düzenleyici kurumlarının kripto şirketlerinden topladığı tazminat dudak uçuklattı

2024 yılı, kripto para piyasasında düzenleyici kurumların zafer yılı oldu. ABD'deki düzenleyici kurumlar, kripto şirketlerinden toplamda 19 milyar dolarlık rekor bir tazminat elde etti. Bu miktar, önceki yıllarda toplanan tazminatların neredeyse üçte ikisine denk geliyor ve sektördeki sıkı denetimin artık kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

ABD Düzenleyici Kurumlarına FTX ve Alameda Cephesinden 12.7 Milyar Dolarlık Ödeme

Kripto para piyasasında yaşanan çalkantılar, ABD'deki düzenleyici kurumların kasasını doldurdu. 2024 yılı, kripto şirketlerinden alınan tazminatlar açısından rekor bir yıl olarak kayıtlara geçti. Düzenleyici kurumlar, yıl boyunca toplam 19 milyar dolarlık tazminat elde etti. Bu rakam, önceki yıllarda toplanan miktarların neredeyse üçte ikisine denk geliyor.

10 Ekim'de yayımlanan CoinGecko raporuna göre yılın en büyük ödemesi iflas eden kripto borsası FTX ve bağlı kuruluşu Alameda Research'ten geldi. İki şirket, Ağustos ayında ABD Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) 12,7 milyar dolar ödedi. 2024'teki sekiz anlaşmanın toplam değeri, 2023'e kıyasla yüzde 78, 2022'ye göre ise yüzde 8,327 artış gösterdi.

Yapılan anlaşmalar, şirket yöneticilerine açılan bireysel davaları, varlıklara el koymaları, haksız kazanç iadelerini, para cezalarını ve uzlaşma bedellerini kapsıyor.

CoinGecko'dan araştırma analisti Lim Yu Qian, 2022 ortalarında Celsius ve Terraform Labs'ın çöküşünün kripto piyasasında bir dönüm noktası olduğunu belirtti. FTX krizinin patlak vermesiyle birlikte ABD düzenleyicileri yeni bir inceleme dalgası başlattı. Terraform Labs, TerraUSD (UST) isimli algoritmik stablecoininin çöküşü nedeniyle SEC ile 4,47 milyar dolarlık ikinci en büyük anlaşmayı imzaladı.

2024'ün dikkat çeken anlaşmalarından biri de Genesis'in Ağustos ayında ABD Başsavcılık Ofisi (OAG) ile vardığı 2 milyar dolarlık uzlaşma oldu. Bu anlaşma, şirketin Ocak 2023'teki iflas başvurusunun ardından geldi.

Yılın henüz bitmediğini hatırlatan Lim Yu Qian, düzenleyicilerin kararlı tutumunu göz önünde bulundurarak yıl sonuna kadar birkaç anlaşma daha yapılabileceğini öngörüyor. 2024, şimdiden 2023'e göre yüzde 78,9 daha fazla uzlaşma değeri kaydetti ve düzenleyicilerin kripto sektörüne yönelik incelemelerinin devam edeceği tahmin ediliyor.

Binance'in uzlaşması, parasal değer açısından dördüncü sırada yer almasına rağmen, ABD'de faaliyetlerini sürdüren tek kripto şirketine verilen en yüksek ceza olarak tarihe geçti. Kasım 2023'te Binance ve eski CEO'su Changpeng "CZ" Zhao, çeşitli suçlamaları kabul ederek birçok ABD düzenleyicisiyle anlaşma sağladı.

Son iki yılda artan düzenleyici faaliyetlerle birlikte, ABD düzenleyici kurumları 2019'dan bu yana kripto para şirketlerinden yaklaşık 31,92 milyar dolar tazminat topladı.