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ABD'den çok konuşulacak Blockchain patent onayı

ABD'den çok konuşulacak Blockchain patent onayı
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HUMBL, Blockchain tabanlı ödeme teknolojisi için USPTO'dan patent aldı. Dört yıllık süreç sonunda tescillenen sistem, dijital ve fiat para birimleri arasında köprü oluşturuyor. CEO Brian Foote, sürecin zorluklarına dikkat çekerken, bu gelişme kripto sektöründeki küçük işletmelerin karşılaştığı zorlukları ve yenilikleri gözler önüne seriyor.

Blockchain alanında faaliyet gösteren HUMBL, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'nden (USPTO) önemli bir onay aldı. Şirketin geliştirdiği "Blockchain Kullanarak Para Transferi Sistemi ve Yöntemi" adlı teknoloji, dört yıllık bir sürecin ardından resmi olarak tescillendi. Bu yenilikçi sistem, dijital ve geleneksel para birimleri arasında köprü görevi görerek, global ölçekte dijital cüzdanlar arasında aracısız işlem yapılmasına olanak tanıyor.

Kripto Dünyasında Çığır Açan Teknoloji 4 Yıllık Bekleyişin Ardından Tescillendi

Kripto para dünyasında faaliyet gösteren HUMBL, uzun süren bir bekleyişin ardından Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'nden (USPTO) önemli bir onay aldı. Şirketin geliştirdiği "Blockchain Kullanarak Para Transferi Sistemi ve Yöntemi" adlı teknoloji, kısa bir süre önce resmi olarak tescillendi.

Bu yenilikçi sistem, dijital ve geleneksel para birimleri arasında köprü görevi görerek, dünya çapındaki dijital cüzdanlar arasında doğrudan işlem yapılmasına olanak tanıyor. HUMBL'nin bu başarısı, blok zinciri alanında patent alan ilk şirket olmamasına rağmen, özellikle küçük ölçekli kripto işletmeleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Patent başvurusunun onaylanması yaklaşık dört yıl sürdü. Bu süre, USPTO'nun belirttiği ortalama 26,2 aylık bekleme süresinin oldukça üzerinde. Uzmanlar, dosyalama belgelerinde bu gecikmeyi açıklayacak özel bir neden göremediklerini belirtiyor.

HUMBL'nin CEO'su Brian Foote, sürecin zorluklarına, "Patent onayının bu kadar uzun sürmesi, özellikle bizim gibi yeni şirketler için ciddi bir mali yük ve zaman kaybı anlamına geliyor. Bu durum, sektörde tutunmayı zorlaştırıyor." sözleriyle dikkat çekti.

Şirket, bu uzun bekleme sürecinde boş durmadı. 2023 yılında Kaliforniya'nın Santa Cruz kentinde resmi dijital varlık hizmet sağlayıcısı olarak seçilerek, devlet nezdindeki konumunu güçlendirdi.

HUMBL'nin bu başarısı, Blockchain ve kripto para sektöründeki küçük işletmelerin karşılaştığı zorlukları gözler önüne sererken, aynı zamanda bu alandaki yeniliklerin ve gelişmelerin devam ettiğini gösteriyor. Sektör uzmanları, bu tür patentlerin gelecekte daha hızlı ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Blockchain Fiat CEO

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