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ABD'den BlockFi'ye lisans darbesi

ABD'den BlockFi'ye lisans darbesi
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Kaliforniya DFPI, iflas eden kripto kredi şirketi BlockFi'nin lisansını iptal etti. İki yıl süren incelemeler sonucu alınan bu karar, şirketin mevzuat ihlalleri ve güvenli olmayan işlemleri nedeniyle geldi. BlockFi artık Kaliforniya'da kredi veremeyecek.

Kaliforniya Finansal Koruma ve Yenilik Dairesi (DFPI), iflas sürecindeki kripto para borç verme platformu BlockFi'nin kredi verme lisansını iptal etti. Bu karar, uzun süren incelemeler ve mevzuat ihlallerinin tespit edilmesi sonucunda geldi. BlockFi'nin faaliyetlerini durdurma kararı, piyasada güvenlik ve yasal uyumun sağlanmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

BlockFi'nin Lisans İptal Edildi

Kaliforniya Finansal Koruma ve Yenilik Dairesi (DFPI), iflas sürecindeki kripto para kredi şirketi BlockFi'nin eyaletteki kredi verme yetkisini iptal ettiğini duyurdu. Kısa bir süre önce açıklanan karar, kurumun 2022 yılının Kasım ayında başlattığı kapsamlı incelemenin sonucunu yansıtıyor.

DFPI'nin yaptığı açıklamaya göre BlockFi ile varılan uzlaşma anlaşması kapsamında şirket, yasal düzenlemelere uyacağını ve riskli işlemlerini sonlandıracağını taahhüt etti. İncelemeler sonucunda şirketin, Kaliforniya Finansman Yasası'nı çeşitli açılardan ihlal ettiği ortaya çıktı. Bu ihlaller arasında, müşterilerin geri ödeme güçlerini değerlendirmeden kredi kullandırması ve faiz tahsilatını ödemelerden önce talep etmesi yer alıyor.

DFPI Komisyon Üyesi Clothilde Hewlett, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Yenilikçi yaklaşımları desteklemekle birlikte, şirketlerin yasal çerçeveye uygun hareket etmeleri ve tüketici haklarını gözetmeleri zorunludur." ifadelerini kullandı.

Düzenleyici kurum, şirketin yıllık faiz oranlarını kredi belgelerinde şeffaf bir şekilde göstermediğini de tespit etti. BlockFi'ye yasaları ihlal etmesi nedeniyle 175 bin dolar para cezası kesildi. Ancak şirketin iflas durumu göz önünde bulundurularak, müşteri geri ödemelerine öncelik verilmesi amacıyla cezanın tahsilinden vazgeçildi.

Şirketin dijital platformunun Mayıs 2024'te tamamen kapatılacağı ve müşterilerin artık hizmete erişemeyeceği açıklanmıştı. BlockFi'nin iflası, FTX kripto borsasının 2022 yılının Kasım ayındaki çöküşüyle başladı. Şirket, FTX US'ye 2022'nin Temmuz ayında 400 milyon dolarlık kredi limiti sağlamıştı. Bu yılın Mart ayında BlockFi, FTX ve Alameda Research'ün varlıkları üzerinden 875 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı ve Temmuz 2024'te Coinbase üzerinden kripto para dağıtımlarına başladı.

Son verilere göre BlockFi'nin 2023 yılının Nisan ayı itibarıyla yaklaşık 10 milyar dolar borcu bulunuyor ve 100 bini aşkın alacaklısı mevcut.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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