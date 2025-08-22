ABD'den Anchorage Digital'e yeşil ışık: Düzenleme kalktı

ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), kripto para saklama bankası Anchorage Digital için 2022'de yürürlüğe giren kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemesini kaldırdı. Kurum, bankanın mevcut uyum seviyesinin ek yaptırımları gerektirmediğini açıkladı.

OCC 2022 Düzenleme Emrini Resmi Olarak Kaldırdı

ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), kripto para saklama bankası Anchorage Digital için 2022'de yürürlüğe giren kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemesini kaldırdı. Kurum, bankanın mevcut uyum seviyesinin ek yaptırımları gerektirmediğini açıkladı.

Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Nathan McCauley, yapılan açıklamada düzenleyici sürecin başarıyla tamamlandığını vurguladı. McCauley, "Artık kripto ile federal denetim birbirini dışlamıyor, aksine birlikte daha güçlü çalışabiliyor." dedi. Anchorage, 2021'de OCC'den ulusal banka lisansı alan ilk kripto şirketi olmuştu.

Karar, ABD'de kripto şirketlerine yönelik denetimlerde esneme sinyali olarak yorumlanıyor. Ağustos ayında ABD Merkez Bankası, bankaların dijital varlık faaliyetlerini izlemek için oluşturduğu özel programı sonlandıracağını duyurmuştu. Temmuz'da ise OCC, FED ve FDIC, bankaların dijital varlık tutmasının getireceği riskleri özetleyen ortak bir açıklama yayımlamıştı.

Uzmanlara göre bu gelişme, ulusal banka lisansı almak isteyen diğer kripto şirketlerine yol gösterebilir. Paxos, Ripple ve Circle gibi firmaların da OCC'den benzer izinler için başvuru yaptığı biliniyor. Ayrıca temmuz ayında imzalanan GENIUS Act ile stablecoin şirketleri için de federal ve eyalet düzeyinde yeni bir lisanslama süreci oluşturuldu.

Anchorage Digital'e yönelik düzenlemenin kaldırılması, kripto sektöründe regülasyonların giderek netleştiğini ve denetim kurumlarıyla şirketler arasında iş birliği zemininin güçlendiğini gösteriyor. Sektör temsilcileri, bu adımın diğer şirketlerin lisans süreçlerini hızlandırabileceğini belirtiyor.