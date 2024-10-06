ABD'de Bitcoin ve Ethereum ETF'leri haftayı sert düşüşle kapattı

ABD merkezli Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonları, beklenmedik bir çıkışla yatırımcıları şaşırttı. Haftalık 300 milyon dolarlık net çıkışla kripto piyasalarında belirsizlikler artarken, fonların varlık değerleri ve kripto para birimlerinin fiyatları düşüşe geçti.

Bitcoin ve Ethereum Fonlarında Büyük Çıkış

Geride bıraktığımız haftada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bitcoin ve Ethereum odaklı borsa yatırım fonları (ETF) beklenmedik bir trend değişikliği yaşadı. Uzun süredir devam eden yükseliş eğilimi, yerini net çıkışlara bıraktı.

Bitcoin ETF'leri, Cuma günü yaşanan küçük çaplı girişlere rağmen, 6 Eylül'den bu yana ilk kez haftalık bazda net çıkış kaydetti. Fonların toplam varlık değeri, 27 Eylül'de 61,21 milyar dolar seviyesindeyken, 4 Ekim'e gelindiğinde 57,73 milyar dolara geriledi. Bu düşüşte, yatırımcı çıkışlarının yanı sıra Bitcoin fiyatındaki düşüş de etkili oldu. Bitcoin'in değeri, bir hafta içinde 65.000 dolardan 62.000 dolara indi.

Cuma günü ETF'lere toplam 25,6 milyon dolarlık bir giriş oldu. Bu girişin önemli bir kısmı, Bitwise'ın BITB fonuna yapılan 15,3 milyon dolarlık yatırımdan kaynaklandı. Fidelity'nin FBTC fonu 13,6 milyon dolarlık giriş alırken, VanEck'in HODL ve Ark & 21Shares'in ARKB fonları 5,29 milyon dolar ile eşit performans gösterdi.

Bitwise, yakın zamanda kripto vadeli işlem ETF'lerini yenileme ve Hazine tahvilleri ekleyerek risk profilini iyileştirme planlarını açıkladı. Şirketin Baş Bilgi Sorumlusu Matt Hougan, bu hamlelerin riskleri azaltmayı ve getiri oranlarını artırmayı hedeflediğini belirtti. Grayscale'in GBTC fonu ise 13,9 milyon dolarlık çıkışla dikkat çekti. Diğer fonlarda önemli bir hareket gözlenmedi.

Ethereum bazlı ETF'ler de benzer bir eğilim sergiledi. Cuma günü 7,4 milyon dolarlık giriş alan bu fonlar, haftalık bazda 30,7 milyon dolarlık net çıkış yaşadı. BlackRock'ın ETHA fonu 14,7 milyon dolar ile en yüksek girişi kaydederken, Bitwise'ın ETHW fonu 871.000 dolarlık giriş aldı.

Ethereum'un fiyatı da bu süreçte düşüş gösterdi. 27 Eylül'de 2.700 dolar civarında olan Ether, 4 Ekim'de 2.400 dolara geriledi. Bu düşüş, özellikle Grayscale'in ETHE fonundan 8,2 milyon dolarlık çıkışa neden oldu. Geçen hafta 1 milyar doların üzerine çıkan BlackRock'ın spot Ethereum fonu, bu hafta 987,6 milyon dolara kadar geriledi.

Bu veriler, kripto para piyasasındaki oynaklığın devam ettiğini ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. Piyasadaki bu dalgalanmalar, yatırım stratejilerinin sürekli gözden geçirilmesi gerektiğine işaret ediyor.