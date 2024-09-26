ABD'de Bitcoin ve Ether ETF'lerine ilgi artıyor

ABD'de spot Bitcoin ve Ether borsa yatırım fonları, art arda beşinci gün günlük yatırım akışlarıyla dikkat çekiyor. BlackRock ve Bitwise liderliğindeki fonlar, kripto piyasalarında yaşanan dalgalanmaları fırsata çevirirken, bazı fonlarda ise net çıkışlar gözlemlendi. Yatırımcıların bu hareketlilik karşısındaki tepkileri ve piyasa eğilimleri, kripto ekonomisine dair yeni gelişmeleri işaret ediyor.

Bitcoin ve Ether ETF'leri Piyasadaki Dalgalanmalara Rağmen Yükselişte

Spot Bitcoin borsada işlem gören fonlar (ETF) ABD'de beş günlük yükseliş trendini sürdürdü. Dün gerçekleşen işlemlerde, bu fonlara toplam 105,84 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

SoSoValue'nun analizlerine göre net varlık değeri açısından lider konumda bulunan BlackRock'ın IBIT fonu, 184,38 milyon dolarlık rekor bir girişe imza attı. Aynı gün içerisinde Bitwise'ın BITB fonu da 2,07 milyon dolarlık giriş elde etti.

Ancak bazı fonlar çıkış yaşadı. Ark Invest ve 21Shares ortaklığındaki ARKB fonundan 47,41 milyon dolar, Fidelity'nin FBTC fonundan ise 33,19 milyon dolar çıkış gerçekleşti. Grayscale'in GBTC dahil diğer sekiz fonda ise kayda değer bir hareket gözlenmedi.

Öte yandan, spot Bitcoin ETF'lerinin günlük işlem hacminde düşüş yaşandı. Salı günü 1,11 milyar dolar olan hacim, Çarşamba günü 795,88 milyon dolara geriledi. Fonların piyasaya sürüldüğü Ocak ayından bu yana toplam net giriş 17,94 milyar dolara ulaştı.

Ethereum cephesinde de hareketlilik devam etti. Spot Ether ETF'leri toplamda 43,23 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Grayscale Ethereum Mini Trust 26,63 milyon dolarla en yüksek girişi elde ederken, BlackRock'ın ETHA fonu 9,38 milyon dolar ve Fidelity'nin FETH fonu 6,45 milyon dolarlık giriş sağladı. 21Shares'in CETH fonu ise uzun bir aradan sonra ilk kez 774.100 dolarlık giriş bildirdi.

Bu gelişmeler yaşanırken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), BlackRock, Bitwise ve Grayscale'in Ethereum ETF'leri hakkındaki kararını erteledi. Gün içinde açıklanması beklenen karar böylece Kasım ayına ötelendi. Son 24 saatlik süreçte Bitcoin fiyatı yüzde 0,99 düşüşle 63.565 dolara, Ether ise yüzde 0,58 gerileyerek 2.610 dolara indi.