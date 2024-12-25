ABD Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinde rekor çıkış

Yatırım dünyasının önemli gelişmelerinden biri olarak Bitcoin ETF'lerinde yaşanan çıkış dalgası, Donald Trump'ın başkanlığa yeniden seçilmesine yönelik beklentilerin tetiklediği rallinin ardından görülen en uzun süreli düşüş olarak kayıtlara geçti.

ETF Piyasasında 10,7 Milyar Dolarlık Kayıp

SoSoValue verilerine göre ABD piyasalarında işlem gören 12 spot Bitcoin ETF'i, son üç işlem gününde toplam 1,18 milyar dolar çıkış kaydetti. Bu düşüş, Bitcoin'in fiyatındaki gerilemeyle birleşince, fonlarda tutulan toplam değer 18-23 Aralık tarihleri arasında 10,7 milyar dolar azaldı.

Finansal veriler, pazartesi günü işlem günü sonunda fonların toplam değerinin 105 milyar doların üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu rakam, aralık başında kaydedilen 103,9 milyar dolardan biraz daha yüksek görünüyor.

Bitcoin'in fiyatının salı günü 24 saatte yaklaşık yüzde 6 yükselmesi, çıkış serisinin sona erebileceğine işaret ediyor. Bu arada spot Ethereum ETF'leri aynı dönemde yatay bir seyir kaydetti ve sadece 4,83 milyon dolarlık net çıkış yaşadı.