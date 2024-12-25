ABD Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinde rekor çıkış
ABD merkezli spot Bitcoin ETF'leri son üç işlem gününde 1,2 milyar dolarlık çıkış yaşadı. Donald Trump'ın seçim zaferinden bu yana görülen en uzun süreli çıkış oldu. Fidelity'nin FBTC fonu 426 milyon dolarla en büyük kaybı yaşarken, BlackRock'ın IBIT fonu sadece 41 milyon dolar kayıp verdi.
Yatırım dünyasının önemli gelişmelerinden biri olarak Bitcoin ETF'lerinde yaşanan çıkış dalgası, Donald Trump'ın başkanlığa yeniden seçilmesine yönelik beklentilerin tetiklediği rallinin ardından görülen en uzun süreli düşüş olarak kayıtlara geçti.
ETF Piyasasında 10,7 Milyar Dolarlık Kayıp
SoSoValue verilerine göre ABD piyasalarında işlem gören 12 spot Bitcoin ETF'i, son üç işlem gününde toplam 1,18 milyar dolar çıkış kaydetti. Bu düşüş, Bitcoin'in fiyatındaki gerilemeyle birleşince, fonlarda tutulan toplam değer 18-23 Aralık tarihleri arasında 10,7 milyar dolar azaldı.
Finansal veriler, pazartesi günü işlem günü sonunda fonların toplam değerinin 105 milyar doların üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu rakam, aralık başında kaydedilen 103,9 milyar dolardan biraz daha yüksek görünüyor.
Bitcoin'in fiyatının salı günü 24 saatte yaklaşık yüzde 6 yükselmesi, çıkış serisinin sona erebileceğine işaret ediyor. Bu arada spot Ethereum ETF'leri aynı dönemde yatay bir seyir kaydetti ve sadece 4,83 milyon dolarlık net çıkış yaşadı.