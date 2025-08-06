ABD Bitcoin madencilerini vergi adaletsizliğinden kurtarıyor

Beyaz Saray'ın kripto düzenlemeleri için hazırladığı kapsamlı rapor, Bitcoin madenciliği sektörünü derinden etkileyecek önemli öneriler içeriyor. Raporda yer alan vergi reformu önerisi, madencilerin halihazırda yaşadığı çifte vergilendirme sorununu sonlandırmayı hedefliyor. Bu değişiklik, Bitcoin'in geleneksel yatırım araçlarıyla aynı vergi statüsüne kavuşmasını sağlayacak.

Beyaz Saray Bitcoin Madencilerini Çifte Vergilendirmeden Kurtaracak

Halihazırdaki vergi sisteminde Bitcoin madencileri, BTC çıkardıkları anda gelir vergisi ödemek zorunda kalıyor. Daha sonra Bitcoin'i sattıklarında ise fiyat artışı durumunda sermaye kazancı vergisi ile karşılaşıyorlar. Bu sistem, benzer BTC için iki kez vergi ödeme anlamına geliyor.

Beyaz Saray'ın önerdiği yeni sistem, Bitcoin madenciliğini altın gibi geleneksel emtialarla aynı kategoriye alacak. Bu değişiklik, madencilerin gelir vergisini Bitcoin'i sattıkları ana kadar ertelemelerine olanak tanıyacak.

BitFuFu Yönetim Kurulu Başkanı Leo Lu, bu değişikliğin sektör için oyun değiştirici olacağını vurguluyor. Lu'ya göre, eğer Bitcoin ana akım gelir raporlama kategorilerine entegre edilirse, bu gelişme Bitcoin'i günlük bir varlık haline getirecek diğer benimseme dalgasına katılacak.

Kongre'de şu anda madencilik ve stake ödüllerinin nasıl vergilendirileceğini değiştirmeyi amaçlayan birkaç yasa tasarısı bulunuyor. H.R. 8149 (2024) numaralı tasarı, ödüller satılana kadar vergiyi ertelemeyi öneriyor.

Singapur merkezli BitFuFu, Başkan Trump'ın tarifeleri konusunda endişelerin aksine iyimser bir yaklaşım sergiliyor. Şirket, ABD'nin düşük maliyetli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak rekabetçi marjlarını sürdürebileceğine inanıyor.