ABD Bitcoin ETF'leri üç günlük yükseliş trendinde

ABD Bitcoin ETF'leri üç günlük yükseliş trendinde
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ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri üst üste üçüncü gün pozitif akış kaydederken, BlackRock'ın IBIT fonu 218 milyon dolarlık giriş ile öne çıktı. Beş haftalık çıkış döneminin ardından başlayan bu trend, kurumsal yatırımcıların Şubat başından bu yana en uzun pozitif serisiyle Bitcoin'e olan ilgisinin canlandığını gösteriyor. Ethereum ETF'leri ise zor günler geçiriyor.

SoSoValue verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF'leri Salı günü toplam 209 milyon dolar net giriş kaydetti. Bitcoin ETF'lerindeki bu olumlu trend, son beş haftada yaklaşık 5,4 milyar dolar çıkış yaşanmasının ardından gelen toparlanma işaretlerini güçlendiriyor. BTC Markets'ın Kripto Analisti Rachael Lucas, çeyrek sonu kurumsal portföy dengelemesi ve Bitcoin fiyatındaki istikrarın bu olumlu gelişmeye katkıda bulunduğunu belirtiyor.

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Bitcoin ve Ethereum ETF'leri arasındaki performans farkı dikkat çekici boyutlara ulaştı. Net varlık değeri açısından lider konumda bulunan BlackRock'ın IBIT fonu, Salı günü 218,12 milyon dolarlık net girişle diğer ETF'ler arasında öne çıkarken Ark Invest & 21Shares fonundan ise 9 milyon dolar çıkış görüldü. Diğer 10 Bitcoin ETF'si gün içinde sıfır akış bildirdi.

Haftanın ilk işlem gününde gerçekleşen 274,6 milyon dolarlık net giriş, 4 Şubat'tan bu yana kaydedilen en büyük tek günlük giriş olarak kayıtlara geçti. Fonlar bu hafta toplamda 483,7 milyon dolar çekmeyi başardı.

Salı günü 12 spot Bitcoin fonu genelinde toplam işlem hacmi 2,12 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kümülatif net giriş 35,79 milyar dolara ulaştı.

Ethereum ETF'leri cephesinde ise tablo oldukça farklı görünüyor. Spot Ethereum ETF'leri, piyasaya sürüldükleri Temmuz 2023'ten bu yana en uzun kesintisiz çıkış serisini yaşıyor. BlackRock'ın ETHA fonu 40,17 milyon dolar, Grayscale'in Mini Ethereum Trust'ı 9,33 milyon dolar ve Fidelity'nin FETH'i 3,32 milyon dolar net çıkış bildirdi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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