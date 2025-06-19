ABD Bitcoin ETF'leri Orta Doğu gerginliğine rağmen yükselişte

ABD Bitcoin ETF'leri Orta Doğu gerginliğine rağmen yükselişte
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ABD merkezli Bitcoin ETF'leri İsrail-İran geriliminin yarattığı piyasa dalgalanmalarına rağmen 8. günde de pozitif performans sergiledi. Çarşamba günü toplam 388 milyon dolar giriş alan fonlarda BlackRock IBIT 278 milyon, Fidelity FBTC ise 104 milyon dolar yatırım çekti. Bitcoin fiyatı 105 bin dolar seviyesinde tutunurken uzmanlar lider kripto paranın artık olgunlaştığını belirtiyor.

Kripto para piyasalarının geleneksel finansal araçlardan farklı davranış sergilediği bir kez daha kanıtlandı. İsrail-İran arasındaki gerilimin tırmanması sonrası yaşanan ilk panik havasının ardından, Bitcoin 104-105 bin dolar bandında sabitlik gösterdi. Bu durum, dijital varlıkların artık yatırımcılar için alternatif güvenli liman haline gelmeye başladığının göstergesi sayılıyor.

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ABD merkezli spot Bitcoin borsada işlem gören fonlar, çarşamba günü 388,3 milyon dolar giriş kaydederek art arda sekiz günlük pozitif performans serisini sürdürdü. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) ve Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) sırasıyla 278,9 milyon dolar ve 104,4 milyon dolar girişle tüm fonlara öncülük etti.

Kripto analitik platformu Santiment, X (eski adıyla Twitter) gönderisinde yaptığı değerlendirmede, yenilenen İran-İsrail gerginliklerinin başlangıçta piyasaları sarsmasına rağmen Bitcoin'in 105 bin dolar aralığında sabit kalmasıyla kurumsal güvenin sağlam kaldığını belirtti.

Analistler, bu kalıbın Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna işgaline ve Ekim 2023'teki İsrail-Filistin çatışmasına karşı Bitcoin'in fiyat tepkisine yakından benzediğini söyledi. Bu olaylar Bitcoin'in yüzde 7 civarında düştükten sonra kısa sürede toparlanmasını görmüştü.

Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) 16,4 milyon dolarlık çıkış yaşadı. Varlık yöneticisinin düşük ücretli Grayscale Bitcoin Mini Trust de 10,1 milyon dolar çıkış gördü. Bu veriler, Grayscale ürünlerinin piyasadaki tek kayıp veren Bitcoin ETF'leri olduğunu ortaya koydu.

ABD spot Ethereum ETF'leri de 13 Haziran'da kırılmadan önce 19 günlük giriş serisi gördü, ancak 16-18 Haziran arasında üç peş peşe pozitif girişle toparlandı. BlackRock'ın iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) 5,28 milyar dolar net çıkışla gruba öncülük ediyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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