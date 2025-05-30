ABD Bitcoin ETF'leri 4 ayın en büyük çıkışını yaşadı

Bitcoin ETF'lerindeki bu ani değişim, piyasa dinamiklerinin ne kadar hızlı değişebileceğini gözler önüne seriyor. On gün boyunca toplam 4,26 milyar dolar giriş alan fonlar, tek günde bu kazanımların önemli bir kısmını kaybetti. Fidelity'nin FBTC'si 166 milyon dolarla en büyük çıkışı bildirirken, Grayscale'in GBTC'si de 107 milyon dolar kayıp yaşadı.

ABD'de Bitcoin ETF Çıkışları Mart Rekorunu Kırdı

BlackRock'ın IBIT fonu verilere göre 125 milyon dolar net giriş bildiren tek spot Bitcoin ETF'i oldu. Bu başarı, fonun piyasadaki güçlü konumunu ve yatırımcı güvenini yansıtıyor.

Perşembe günkü çıkışlar, 12 spot Bitcoin ETF'i genelinde öncelikle BlackRock'ın IBIT'i tarafından yönlendirilen 10 günlük giriş serisini takip etti. Bu dönemde ETF'ler toplamda 4,26 milyar dolar giriş gördü.

Kümülatif net girişleri Çarşamba günü 45,34 milyar dolara yükseldikten sonra Perşembe günü 44,99 milyar dolara geriledi. ETF'ler genelindeki toplam işlem hacmi bir önceki günün 3,5 milyar dolarından yükselerek 5,39 milyar dolara ulaştı.

Ark ve 21Shares'in ARKB'si 89,22 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitwise'ın BITB'si 70,85 milyon dolar net çıkış kaydetti. VanEck, Valkyrie, Invesco ve Franklin Templeton'dan ETF'ler de geri çekilme gördü.

Diğer yandan ABD'de listelenen spot Ethereum ETF'leri de Perşembe günü 91,93 milyon dolar net giriş bildirdi ve pozitif akışlarını art arda dokuz güne çıkardı. Bu gelişme, Ethereum bazlı yatırımların Bitcoin ETF'lerine kıyasla daha istikrarlı seyir izlediğini gösteriyor.