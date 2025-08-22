ABD Adalet Bakanlığı'ndan flaş mesaj: Kod yazmak suç değil

ABD Adalet Bakanlığı, Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm davası üzerinden kripto düzenlemelerine dair yeni yaklaşım sinyali verdi. Yetkililer, kasıt olmadan kod yazmanın suç sayılamayacağını vurguladı.

ABD Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Vekil Başsavcı Yardımcısı Matthew Galeotti, Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm'un davasına benzer kripto soruşturmalarında yeni bir yaklaşım benimseneceğini açıkladı. Wyoming'deki etkinlikte konuşan Galeotti, "kod yazmanın tek başına suç olmadığını" söyledi.

ABD Kripto Davalarında Radikal Değişim

Galeotti, ABD Adalet Bakanlığı'nın dijital varlık ekosisteminde "kasıtsız inovasyonu" cezalandırmaktan uzak duracağını belirtti. Açıklamalar, Nisan ayında yayımlanan "Ending Regulation by Prosecution" başlıklı iç genelgenin ardından geldi.

Yetkili, yazılımın gerçekten merkeziyetsiz olması, kullanıcı varlıklarının üçüncü tarafın kontrolünde olmaması ve kötü niyet bulunmaması durumunda yeni suçlamaların onaylanmayacağını ifade etti. "Ekonomiye değer katan yenilikçi çözümler suç değildir" diyen Galeotti, departmanın sadece kasıtlı olarak dolandırıcılık, kara para aklama veya yaptırım ihlali yapanlara odaklanacağını kaydetti.

Roman Storm, Ağustos 2023'te ABD'de kara para aklama ve yaptırım ihlali suçlamalarıyla yargılanmış, jüri yalnızca lisanssız para transferi işletmekten suçlu bulmuştu. Diğer iki suçlamada jüri kararsız kalmıştı. Storm'un kesinleşmiş tek suçtan cezası henüz açıklanmadı.

Kripto ekosisteminde "kod yazmak suç değil" argümanı uzun süredir dile getiriliyordu. Galeotti'nin açıklamaları, bu görüşe resmî düzeyde yakınlık göstermesi nedeniyle büyük yankı uyandırdı. Uzmanlara göre bu adım, dijital varlıklara yönelik cezai soruşturmaların çerçevesini daraltarak geliştiricilere daha fazla yasal netlik sağlayabilir.

Burak KÖSE
