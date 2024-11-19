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ABD Adalet Bakanlığı BIT Mining davasında kararını açıkladı

ABD Adalet Bakanlığı BIT Mining davasında kararını açıkladı
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BIT Mining, Japon yetkililere rüşvet verdiğini kabul ederek, ABD Adalet Bakanlığı ve SEC ile 10 milyon dolar ceza ödeyerek uzlaştı. Şirketin finansal durumu göz önünde bulundurularak belirlenen bu ceza, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamayı hedefliyor.

BIT Mining, Japon yetkililere rüşvet vermekle suçlanan büyük bir skandalı sonlandırmak üzere ABD Adalet Bakanlığı ve SEC ile 10 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı. Şirket, çeşitli ihaleleri kazanmak amacıyla yapılan bu yasa dışı ödemeleri kabul etti ve cezai yükümlülükleri kabullenerek uzlaşma sağladı.

Rüşvet Veren Kripto Şirketinin Cezasında İndirime Gidildi

Bitcoin madencilik şirketi BIT Mining, Japonya'daki çeşitli ihalelerle ilgili rüşvet soruşturmasında ABD makamlarıyla uzlaşmaya vardı. Şirket, Adalet Bakanlığı (DOJ) ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 10 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Soruşturma dosyasındaki detaylara göre BIT Mining, 2017-2019 yılları arasında Japonya'da ihaleleri kazanmak amacıyla çeşitli aracılar üzerinden hükümet yetkililerine yaklaşık 1,9 milyon dolar rüşvet verdi. Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası'nı (FCPA) ihlal eden şirket, rüşvetin yanı sıra defter ve kayıt düzeninde de usulsüzlük yaptığını kabul etti.

Uzlaşma çerçevesinde şirket, üç yıl sürecek ertelenmiş kovuşturma anlaşmasına imza attı. ABD ceza yönergelerine göre başlangıçta 54 milyon dolar olarak öngörülen ceza, şirketin mali durumu değerlendirilerek 10 milyon dolara indirildi. Bu miktarın 4 milyon dolarlık kısmı, SEC tarafından belirlenen sivil ceza olarak kayıtlara geçti ve DOJ tarafından toplam cezadan mahsup edildi.

SEC soruşturmasında, rüşvetin nakit ödeme, eğlence organizasyonları ve lüks seyahatler şeklinde gerçekleştirildiği tespit edildi. Çin merkezli şirket, 2021 yılına kadar 500.com adıyla çevrimiçi spor bahis hizmeti veriyordu. Aynı yıl kripto para madenciliğine yönelerek ismini BIT Mining olarak değiştiren şirket, New York Borsası'ndaki hisse senedi sembolünü de "BTCM" şeklinde güncelledi.

DOJ Ceza Dairesi Başkanı Nicole M. Argentieri ve SEC Uygulama Bölümü FCPA Birimi Şefi Charles E. Cain tarafından yapılan ortak açıklamada, halka açık şirketlerin şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine bağlı kalması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, bu tür yolsuzlukların piyasa işleyişini ve yatırımcı güvenini zedelediğinin altını çizdi.

Cezanın hafifletilmesinde, BIT Mining'in soruşturma sürecindeki iş birlikçi tutumu ve uyum programlarını geliştirme yönündeki taahhütleri etkili oldu. Şirket ayrıca, DOJ ile yapılan anlaşma kapsamında, anlaşma süresi boyunca olası cezai soruşturmalarda iş birliği yapma ve iyileştirme çalışmalarını raporlama sorumluluğunu üstlendi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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