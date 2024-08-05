Aave piyasa dalgalanmasına rağmen milyonlarca dolar kazandı

Aave piyasa dalgalanmasına rağmen milyonlarca dolar kazandı
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Kripto piyasasının son düşüşü pek çok yatırımcıyı olumsuz etkilerken, DeFi platformu Aave önemli bir gelir kazandı. Japonya'nın faiz artırımı ve ABD'nin güçlü istihdam raporlarının yarattığı paniğe rağmen Aave, 6 milyon dolarlık bir gelir elde etmeyi başardı.

Kripto para piyasasında yaşanan sert dalgalanmalar, pek çok yatırımcıyı endişelendirirken Aave protokolü için beklenmedik bir fırsat yarattı. Ethereum'un bir günde yüzde 20'den fazla değer kaybettiği bu süreçte, Aave'nin merkezi olmayan likidasyonlar sayesinde 6 milyon dolar gelir elde ettiği açıklandı. Bu gelişme, kripto piyasasındaki volatilitenin bazı platformlar için nasıl avantaja dönüşebileceğini gözler önüne serdi.

Aave Krizi Fırsata Çevirdi

Kripto para piyasasında yaşanan sert dalgalanmalar, pek çok yatırımcıyı tedirgin ederken, bazı platformlar için fırsat kapısı oldu. Bu platformlardan biri de DeFi protokolü Aave oldu.

Japonya Merkez Bankası'nın beklenmedik faiz artırımı kararı ve ABD'den gelen olumlu istihdam verileri, kripto para piyasasında domino etkisi yarattı. Bu gelişmeler sonucunda, Ethereum (ETH) bir günde yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetti. Aave'nin piyasa değeri de bu süreçte yüzde 23,7 oranında düşüş yaşadı.

Kripto para piyasasındaki bu çalkantı, Aave için beklenmedik bir kazanç kapısı açtı. Protokolün kurucusu Stani Kulechov, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Aave Protokolü, 14 farklı L1 ve L2 piyasasında toplam 21 milyar dolar değerindeki varlığı korumayı başardı. Üstelik, merkezi olmayan likidasyonlar sayesinde bir gecede 6 milyon dolar gelir elde ettik." dedi.

Blockchain verilerine göre Aave'de gerçekleşen likidasyonlar arasında en dikkat çekeni, 7,4 milyon dolar değerindeki Wrapped Ether (WETH) pozisyonu oldu. Bu işlem, Aave'ye 802 bin dolar gelir sağladı.

Parsec Finance tarafından yayınlanan rapora göre kripto piyasalarındaki satış dalgası, türev piyasalarda 1 milyar doların üzerinde, DeFi ekosistemlerinde ise 350 milyon dolarlık likidasyon ile sonuçlandı.

Öte yandan, DefiLlama'nın verileri, DeFi protokollerinde kilitli olan toplam değerin ay başındaki 100 milyar dolar seviyesinden 71 milyar dolara gerilediğini gösteriyor. Bu düşüş, sektördeki genel tedirginliğin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para
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