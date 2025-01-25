a16z Birleşik Krallık'tan çekiliyor

Küresel kripto ekosisteminde önemli bir oyuncu olan a16z, 2023 yılında büyük umutlarla açtığı Birleşik Krallık ofisini kapatma kararı aldı. Bu gelişme, Birleşik Krallık'ın kripto merkezi olma hedefine önemli bir darbe oluştururken, ABD'nin sektördeki konumunu güçlendiriyor.

Kripto Düzenlemeleriyle Birleşik Krallık Yatırımcıları Zorluyor

Birleşik Krallık finans sektörünün önemli bir oyuncuyu kaybetmesi, ülkenin kripto düzenlemelerindeki katı tutumla ilişkilendiriliyor. Finansal Davranış Otoritesi'nin sıkı denetim politikaları, PayPal ve Revolut gibi şirketlerin tepkisini çekiyor.

Andreessen Horowitz'in Operasyon Direktörü Anthony Albanese, şirketin Birleşik Krallık'ın kripto ve Blockchain'deki rolüne olan güveninin devam ettiğini vurguladı. Buna rağmen Trump yönetiminin kripto dostu politikaları, şirketin stratejik önceliklerini değiştirdi.

Fortune'un raporuna göre İngiltere ABD'den sonra en büyük ikinci teknoloji endüstrisine ev sahipliği yapıyor. 2024'ün ilk yarısında startuplar 6,7 milyar dolar yatırım topladı. Bu rakam, ülkenin Çin'i geride bırakarak küresel fonlamada ikinci sıraya yükselmesini sağladı.

Kripto borsası Bybit'in Birleşik Krallık pazarından tamamen çıkması, ülkenin düzenleyici yaklaşımının sonuçlarını gösteriyor. İngiltere Hazinesi ve FCA'nın çabaları, kripto varlıklarını yasal çerçeveye oturtmaya odaklanıyor.