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5 yıllık plan hazır: Bitcoin için 1 milyon dolar tahmini!

5 yıllık plan hazır: Bitcoin için 1 milyon dolar tahmini!
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Haberler
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ARK Invest'ten Cathie Wood, 2030 yılı için Bitcoin tahminlerini açıkladı. Yeni yönetimden çıkan en önemli şeylerden biri olan "düzenleyici rahatlamanın" piyasalardaki ivmeyi sürdüreceğini söyleyen Wood, 1 milyon dolarlık beklentisiyle dikkat çekti. İşte Bitcoin'in 5 yıllık planı ve detaylar...

Bitcoin yakın zamanda 90.000 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Ancak ARK Invest'ten Cathie Wood, Bitcoin'in hala "gitmesi gereken uzun bir yolu" olduğunu belirtti.

Ark'ın 2015 yılında 250 dolardan Bitcoin'e yatırım yapan ilk halka açık varlık yöneticisi olduğunu belirten Wood, "Biz hala 90.000 dolardayız ve gidecek çok yolumuz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

1 milyon dolar tahmini

Wood ayrıca önümüzdeki beş yıl için büyük fiyat tahminini yineleyerek şunları söyledi:

"Baz senaryomuzda 2030 hedefimiz 650.000 dolar civarında, boğa senaryomuzda ise 1 milyon ila 1,5 milyon dolar arasında."

CoinGecko'ya göre BTC fiyatları 13 Kasım'da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 93.477 dolara ulaştı. Henüz bu seviyenin üzerinde fiyat keşfine girmedi ve zirveden birkaç gün sonra biraz geri çekildi, ancak 18 Kasım'daki erken işlem sırasında 90.000 doların üzerine çıktı.

16 Kasım'da Wood, zincir içi analitik ve analizlere dayanarak, " Bitcoin'deki boğa piyasasının iyi durumda olduğunu" söyledi ve ekledi:

"Nisan ayında yarıya inmesinin ardından, Bitcoin arzındaki büyüme yüzde 0,9'a düşerek ilk kez altın arzındaki uzun vadeli büyümenin altında kaldı!"

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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