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5 Mart: Bugün hangi altcoinler öne çıkıyor?

5 Mart: Bugün hangi altcoinler öne çıkıyor?
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Kripto para piyasası, birkaç gün süren düşüşün ardından yeniden toparlandı. Son 24 saat içinde toplam piyasa değeri 28 milyar dolar artış gösterdi. Peki, bugün hangi altcoinler öne çıkıyor?

Bu yükseliş, bazı altcoinlere olan ilgiyi artırdı. Bugün en çok dikkat çeken kripto varlıklar arasında Pi Network (PI), KAITO (KAITO) ve Ethereum (ETH) yer alıyor.

Pi Network (PI)

Pi Network'ün PI tokenı, bugün en çok aranan coinlerden biri oldu. Genel piyasa toparlanmasına paralel olarak PI'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 8 artış gösterdi.

Dört saatlik grafik analizine göre, PI'nin fiyatı şu anda Süper Trend Göstergesi'nin dinamik desteğinin üzerinde seyrediyor.

Bu gösterge, bir varlığın fiyat yönünü ve trendin gücünü ölçer. Grafik üzerinde yeşil çizgi yukarı yönlü, kırmızı çizgi ise aşağı yönlü bir piyasayı gösterir.

Eğer PI'ye olan talep artmaya devam ederse, fiyatı 2.05 dolar direncini aşabilir ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 doları hedefleyebilir. Ancak, satış baskısının yeniden güçlenmesi durumunda, fiyatın 1.62 dolara kadar gerileyebileceği belirtiliyor.

KAITO (KAITO)

Yapay zeka odaklı KAITO tokenı da bugün dikkat çeken altcoinler arasında. Şu an 1.96 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 26'lık bir yükseliş yaşadı.

KAITO'nun Elder-Ray Endeksi'nden alınan verilere göre, piyasadaki alıcıların gücü artış gösterdi. Boğalar ve ayılar arasındaki mücadeleyi ölçen bu gösterge, 2 Mart'tan bu yana ilk kez pozitif bir değere ulaştı ve şu anda 0.48 seviyesinde bulunuyor.

Bu durum, KAITO'da alım baskısının güçlendiğini ve fiyatın yukarı yönlü hareketine devam edebileceğini gösteriyor. Eğer yükseliş momentumu sürerse, fiyat 2.27 dolar direncini kırarak 2.92 dolarlık zirve seviyesine ulaşabilir.

Ancak, yatırımcıların kâr realizasyonu yapması durumunda KAITO'nun fiyatı 1.85 dolara kadar düşebilir.

Ethereum (ETH)

Lider altcoin Ethereum (ETH) de bugün yükselişte olan kripto varlıklar arasında. ETH, son 24 saatte yüzde 6 artış kaydederek şu anda 2.210 dolardan işlem görüyor.

Günlük grafik incelendiğinde, ETH'nin 2.224 dolarlık direncin hemen altında olduğu görülüyor. Eğer talep artışı devam ederse, fiyatın 2.500 dolara kadar yükselme potansiyeli var.

Ancak ayı piyasasının güçlenmesi durumunda ETH'nin 2.000 dolar seviyesinin altına inebileceği ve bunun sonucunda fiyatın 1.192 dolara kadar düşebileceği belirtiliyor.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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