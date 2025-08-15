45 milyon dolarlık Bitcoin rüşveti o ülkeyi karıştırdı

45 milyon dolarlık Bitcoin rüşveti o ülkeyi karıştırdı
Çek polisi eski Adalet Bakanı Pavel Blazek'in istifasına yol açan 45 milyon dolarlık Bitcoin rüşveti soruşturması kapsamında darknet kurucusu Tomas Jirikovsky'yi tutukladı. Gelişme Jirikovsky'nin yasa dışı faaliyetlerini ve Blockchain üzerindeki mali takip mekanizmalarını yeniden gündeme getirdi.

Çek polisi eski Adalet Bakanı Pavel Blazek'in istifasına yol açan 45 milyon dolar değerindeki Bitcoin rüşveti soruşturması kapsamında darknet pazaryeri kurucusu Tomas Jirikovsky'yi tutukladı. Gelişme bu yılın başlarında siyasi bir skandala dönüşen olayın aydınlatılması adına önemli bir adım olarak görülüyor.

45 Milyon Dolarlık Bitcoin Skandalının Baş Aktörü Tutuklandı

Çekya polisi, eski Adalet Bakanı Pavel Blazek'in istifasına yol açan 45 milyon dolarlık (yaklaşık 468 BTC) Bitcoin rüşveti soruşturmasında önemli bir adım attı. Darknet pazarı Sheep Marketplace'in kurucusu ve eski işletmecisi Tomas Jirikovsky, kısa bir süre önce düzenlenen baskında gözaltına alındı.

Başsavcı Radim Dragoun, operasyon kapsamında "insanlar ve eşyalar üzerinde güvence altına alma" işlemleri yapıldığını belirtirken, yerel basın Jirikovsky'nin kaçmaya çalışırken evinin çatısına çıktığını ve bu sırada yakalandığını aktardı.

Jirikovsky, 2013 yılında faaliyete geçen Sheep Marketplace üzerinden uyuşturucu, silah ve sahte ürün satışlarıyla ilişkilendirilmişti. Platformun kapatılmasının ardından kullanıcı fonlarından 841 BTC'yi zimmetine geçirdiği iddia edilen Jirikovsky, 2017'de dokuz yıl hapis cezası aldı ancak 2021'de ise iyi halden şartlı tahliye edildi. Yetkililer, Jirikovsky'nin halen binlerce Bitcoin'i elinde bulundurduğunu düşünüyor.

Skandal, 2025 yılı Mart ayında Blockchain analiz şirketi Arkham Intelligence'ın, Jirikovsky ile bağlantılı olduğu öne sürülen Nucleus adlı darknet pazarının cüzdanından 77,5 milyon dolarlık transfer tespit etmesiyle yeniden alevlenmişti. Uzmanlar, bu olayın Bitcoin işlemlerinin zincir üzerinde izlenebilirliğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguluyor.

Trezor şirketinden analist Lucien Bourdon, "Kripto para işlemleri kalıcı olarak kayıt altına alınıyor. Bu şeffaflık, yasa dışı işlemlerde iz bırakmamak isteyenler için ciddi bir dezavantaj." değerlendirmesinde bulundu.

