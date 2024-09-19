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243 milyon dolarlık kripto vurgununda şok gelişme

243 milyon dolarlık kripto vurgununda şok gelişme
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Kripto dünyasını sarsan 243 milyon dolarlık soygunun failleri yakalandı. FBI'ın Miami ve Los Angeles'ta düzenlediği operasyonlar sonucu iki kişi tutuklanırken, çalınan fonların bir kısmı donduruldu. Olay, kripto para ekosistemindeki güvenlik açıklarını ve uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kripto para dünyasını sarsan büyük soygunun ardındaki kişiler nihayet ele geçirildi. Genesis alacaklısından çalınan 243 milyon dolarlık kripto varlıkla ilgili soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı. FBI'ın düzenlediği operasyonlar sonucunda 9 milyon dolardan fazla kripto para dondurulurken 500 bin dolar mağdura iade edildi. Blockchain araştırmacısı ZachXBT'nin açıklamaları ve analizleri, olayın çözülmesinde kritik rol oynadı.

Genesis Vurgununun Detayları Gün Yüzüne Çıkıyor

19 Ağustos'ta gerçekleşen ve kripto dünyasını sarsan büyük soygunun ardındaki kişiler nihayet yakalandı. İflas eden Genesis şirketinin bir alacaklısını hedef alan bu sofistike dolandırıcılık olayı, kripto para sektöründeki güvenlik açıklarını bir kez daha gündeme getirdi.

Blockchain analisti ZachXBT'nin paylaştığı bilgilere göre soygun mağduru, Google destek ekibinden olduğunu iddia eden sahte bir numaradan gelen arama sonucu sosyal mühendislik saldırısının kurbanı oldu. Dolandırıcılar, mağduru Gemini platformundaki iki faktörlü kimlik doğrulama ayarlarını sıfırlamaya ve fonları ele geçirilmiş bir cüzdana göndermeye ikna etti.

ZachXBT'nin işlem analizine göre çalınan 243 milyon dolar önce birden fazla cüzdana bölündü. Ardından 15'ten fazla kripto para borsasına aktarıldı. Çalınan fonların bir kısmı, lüks otomobiller, saatler, mücevherler ve tasarım kıyafetler satın almak için lüks mal komisyoncularına transfer edildi.

Suçluların yakalanmasında kritik rol oynayan ipucu, lüks kıyafet alışverişinde kullanılan bir adresin yanlışlıkla paylaşılması oldu. CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT ve Binance güvenlik ekibi bu bilgiyi kullanarak 9 milyon dolardan fazla fonu bloke etti. Ayrıca 500 bin doları mağdura iade etmeyi başardı.

7News Miami'nin haberine göre FBI Miami'de bir eve baskın düzenledi. ZachXBT ise siber suçlulardan ikisinin tutuklandığını, birinin Los Angeles'ta yakalandığını iddia etti.

Hem Miami hem de Los Angeles polis departmanları, konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. Bu olay, kripto para ekosisteminde güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha vurguladı. Aynı zamanda uluslararası iş birliğiyle büyük ölçekli kripto suçlarının çözülebileceğini gösterdi.

Gelişmeyle birlikte kripto para teknolojisinin güvenlik açısından hala geliştirilmesi gereken yönleri olduğunu ortaya koydu. Yatırımcılar ve kullanıcılar için iki faktörlü kimlik doğrulama, güvenli cüzdan kullanımı ve sosyal mühendislik saldırılarına karşı dikkatli olma gibi konuların önemi bir kez daha anlaşıldı.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Kripto Para Los Angeles Blockchain Miami

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